المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طفل: استدرجه إلى سطح منزله

قضت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار وائل كمال صالح، وعضوية المستشارين فاروق محمد فخري، ومحمد سليمان سمره، ورامي منصور عباس، بمعاقبة «عامل» بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإدانته بهتك عرض طفل عمره 8 سنوات، بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية.

استدراج وهتك عرض

وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة شمال المنصورة الكلية، في القضية التي حملت رقم 9277 لسنة 2020 جنايات شربين، أن المحكوم عليه «محمد. م. ر»، 43 سنة، استدرج الطفل المجني عليه «م»، إلى سطح المنزل الخاص به، وأوهمه باللعب سويا، ثم ارتكب جريمته، وأوضحت التحقيقات واعترافات المحكوم عليه، أنه أبعده عن أعين الرقباء، ثم حسر ملابس الطفل المجني عليه، وهتك عرضه.

بلاغ للشرطة

البداية كانت ببلاغ تلقاه الضابط محمد حسن الأرضي، من والد الطفل المجني عليه، ضد المحكوم عليه، يتهمه فيه بهتك عرض طفله، وقال المُبلغ إن نجله أخبره بأن المتهم استدرجه إلى سطح المنزل الخاص به.

وباشر «الأرضي» تحرياته، وتمكن من تحديد مكان تواجده، وألقى القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما أفادت التحريات بصحة الواقعة، على النحو الوارد بأقوال والد المجني عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي استمعت لأقوال المتهم، فاعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرض الطفل المجني عليه على مصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي، وإعداد تقرير حول حالته.

الطب الشرعي

وبيّن تقرير الطب الشرعي صحة الواقعة، وأوضح التقرير أن المظاهر الإصابية المشاهدة والموصوفة بجسد المجني عليه، تؤكد حدوث الواقعة، وفق التصور الوارد بمذكرة النيابة العامة.

محاكمة جنائية

وفي ختام التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم محبوسا إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات المنصورة، والتي نظرت القضية وتداولتها، ثم أصدرت بحقه الحكم المتقدم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.