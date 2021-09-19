أحدهما رضيع.. استمرار حبس مدرس بتهمة هتك عرض طفليه بقنا

قررت النيابة العامة بقسم قنا، استمرار حبس مدرس لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها معه في تهمة هتك عرض طفلين من أبنائه، أحدهما 5 سنوات، والثاني مازال رضيعاً لا يتجاوز عمره 9 أشهر.

وقررت النيابة العام استعجال تقرير الطب الشرعي للأطفال والأب الذي هتك عرضهما، لإتمام الإجراءات القانونية لتحويل المتهم للمحاكمة.

وكان اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً من قسم قنا، يفيد بتقدم ربة منزل ببلاغ تتهم فيه زوجها المدعو «أيمن م.م»، 58 سنة، مدرس بمدرسة الفكرية في مدينة قنا، بقيامه بهتك عرض طفلهما البالغ من العمر 5 سنوات، كما حاول هتك عرض رضيعها، 9 أشهر.

الزوجة تقدم بلاغا ضد زوجها لهتك عرض طفليه

وألقت قوة أمنية من قسم قنا القبض على المتهم، وحققت معه، وعُرض على النيابة العامة، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، فيما عُرض الطفلان على الطب الشرعي لمعرفة حقيقة هتك المدرس لعرضهما من عدمه.

«حماية الطفل» بقنا: نوفر الدعم النفسي للطفل

وقال مكتب حماية الطفل بمحافظة قنا، في تصريحات، إن أعضاء مكتب حماية مدينة قنا يتابعون القضية، وإنهم قاموا بسحب صورة من القضية لمعرفة تفاصيل الواقعة بناء على الأقوال المكتوبة لربة المنزل وزوجها الذي هتك عرض طفليه.

وأضاف المكتب، بأن رجال الحماية يعملون حاليا على توفير الدعم النفسي للطفل الأكبر والدعم المادي للأم التي لديها 4 أبناء.

وكانت ربة المنزل تقدمت أيضا ببلاغ إلى خط نجدة الطفل ضد زوجها المحبوس، تطلب فيه تقديم الدعم المادي والنفسي لها ولابنها، الذي يعاني من حالة نفسية شديدة، مؤكدةً أن لديها 4 أبناء من بينهم طفلين ذكور من زوجها المتهم، وأشارت إلى أن الطفل في حالة صراخ دائم، وجسده في النازل، وفي تدهور دائم بسبب هتك عرضه من قبل والده.