منال سلامة وحلمي عبدالباقي أول الحاضرين لحفل مهرجان الدراما العربية

بدأ منذ قليل توافد الفنانين لحفل الدورة الثانية لمهرجان أيام القاهرة للدراما العربية المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، كان أول الحاضرين هم الفنانة منال سلامة والفنان حلمي عبدالباقي والفنان عمرو يسري.

حلمي عبدالباقي: سعيد لوجودي في تكريم هاني شاكر

كان قد أعرب الفنان حلمي عبدالباقي لـ«الوطن» عن سعادته للتواجد لتكريم الفنان الكبير هاني شاكر نقيب الموسيقيين، مشيرًا إلى أن وفد النقابة بالكامل قادم من أجل مساندته.

كانت اللجنة العليا لأيام القاهرة للدراما العربية «المسلة المصرية»، قد اختارت شعارا لدورتها الثانية هذا العام، والذى يقام حفل توزيع جوائزها اليوم 19 سبتمبر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.

وأعلنت عن إطلاق جائزتها الكبرى والتي من المقرر منحها لأحد الفائزين ممن لهم ارتباط وثيق بتاريخ الفن المصري والتي سيطلق عليها اسم «سفير فن الحضارة المصرية»، وستكون على هيئة نموذج مسلة كبرى، ومن يفوز بها تقام ندوة على شرفه أمام الإعلام الغربي بمعهد العالم العربي بباريس للحديث عن تاريخه وعن عمق الفن المصري مع أخذ عدة لقطات وصور تذكارية له مع المسلة التي تتوسط أكبر شوارع العالم الشانزليزيه ليحكي عن فنه وفن الحضارة المصرية العريق.

وقالت اللجنة العليا إن المسلة المصرية موجودة في 16 دولة أجنبية ولها مكانتها الكبيرة كنموذج للحضارة المصرية وفن النحت المصري المتأصل على مدى ثمانية قرون، ولهذا تم اختيارها كشعار لأيام القاهرة للدراما العربية، ومن المقرر أن تكون الجائزة الكبرى سنوية مصحوبة بزيارة إحدى الدول التي توجد بها المسلات مع الذي يفوز بلقب سفير فن الحضارة المصرية وهكذا ستتكرر الندوات الإعلامية بالدول الغربية للتأكيد على عمق الحضارة المصرية، وسوف يعلن اسم الفائز بها ممن تم ترشيحهم يوم حفل إعلان جوائز مسابقات الأعمال الدرامية المتنافسة بالمسرح الكبير بدار الأوبرا والتي يبلغ عددها حوالي 22 مسلسلا مصريا وعربيا.