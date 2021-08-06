حلمي عبد الباقي مهاجما روبي: «صوتها نشاز.. مين إداها كارنيه نقابة»

شن المطرب حلمي عبد الباقي، هجومًا شديدًا على الفنانة روبي، ووصف صوتها بأنه «نشاز»، متسائلا: «مين اللي إداها كارنيه نقابة!!».

ونشر «عبد الباقي»، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لروبي وهي تغني أغنية «على اللي جرا»، وعلق عليها قائلا: «اتفرجو هي دي الناس اللي بتشتغل فن والفنانين اللي بجد قاعدين في بيوتهم انا خلاص مبقتش انكسف أقول أي حاجة على أي حد أيا كان، عاوز أعرف مين اللي إداها كارنيه نقابة وكمية النشاز اللي والله لو حد معندوش فكرة مش هيعمل ده».

وأضاف: «سامحوني أنا آسف لأني زهقت خلاص.. للعلم دي الفنانة العظيمة روبي».

في سياق آخر، تجهز روبي لـ«ميني ألبوم» يضم 5 أغنيات جديدة، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة قبل نهاية عام 2021، وستطرح أولى أغنياته، التي تحمل اسم «على سهوة» خلال شهر أغسطس الجاري.