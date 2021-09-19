التعليم العالي: تعاون علمي دولي لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور منى عبد اللطيف القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، حول التعاون العلمي الدولي بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي باستخدام حلول مبتكرة.

تدوير مياه الصرف الصحي

أشار التقرير إلى أنه في إطار جهود الدولة المصرية لوجود حلول مبتكرة لإعادة تدوير مياه الصرف الصحى، ودور مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب فى خدمة المجتمع المدني، نظمت المدينة ورشة العمل الأولى بعنوان «تقييم السمية البيئية لمعالجة مياه الصرف على نطاق صغير فى المجتمعات الريفية»، وذلك خلال الفترة من 23-26 أغسطس 2021.

وأضاف التقرير أن تنظيم ورشة العمل جاء بالتعاون مع العلماء المشاركين في مشروع SoWat ويضم دول «"مصر، وفرنسا، وجنوب أفريقيا»، أما مشروع AFROMONITOX يضم دول «مصر، والسويد»، واللذان يعملان فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في المناطق الريفية في البلدان الأفريقية.

إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في تحسين جودة التربة والأغراض الزراعية

وفى نفس السياق، أوضحت الدكتورة رانيا على عامر أستاذ التكنولوجيا الحيوية البيئية ورئيس الفريق البحثي من الجانب المصري للمشروعين، أن الورشة تضم فريقين بحثيين، الفريق الأول من مشروع (SoWat) الذي يهدف إلى معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في تحسين جودة التربة والأغراض الزراعية، والفريق الثاني من مشروع (AFROMONITOX) الذي يهدف إلى تعزيز إمكانيات تقييم فعالية معالجة المياه فى ذات التصميم من خلال اختبارات حيوية حساسة، وفعالة لتأمين سلامة المياه.

وأضافت «عامر» أن التوصيات الصادرة بنهاية الجلسة الختامية بورشة العمل جرى الاتفاق من خلالها على استمرارية التكامل والعمل بين المشروعين، مع تطوير الآلية المستخدمة التي حققت نجاحًا في أحد منازل الأهالي بالموقع الميداني، على أن يجرى تعميم التجربة وتوسعة نطاق استخدامها.