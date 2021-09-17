ضمن حياة كريمة.. محافظ أسيوط يتفقد توسعات الصرف الصحى في ساحل سليم

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط ، أعمال تنفيذ مشروع توسعات شبكات الصرف الصحى بقرية نزلة الملك التابعة لمركز ساحل سليم وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري في إطار دعم الدولة المصرية لعجلة الاستثمار بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بالصعيد

رافقه خلال الجولة وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وقيادات شركة مياه الشرب وبعض اهالى القرية .حيث بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد مشروع إحلال وتجديد شبكات انحدار الصرف الصحي بقرية نزلة الملك بتكلفة إجمالية ٦,٥ مليون جنية استكمالاً لشبكات الصرف الصحي بالقرية المخدومة من محطة رفع صرف صحي نزلة الملك التى تبلغ طاقتها التصميمية ١٥٠ لتر / ثانية وعدد ١٠٦ وصلة منزلية وعدد ١٢٠ مطبق لتخدم مدينة ساحل سليم بالكامل بطول شبكات انحدار ٣٠٠٠ متر .

وأعلن المحافظ عن استمرار المتابعة والزيارات الميدانية لمواقع العمل لتذليل العقبات لنهو واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات المعالجة التي يجري تنفيذها بمراكز المحافظة وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد ومشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.