يمكن صرف العائد من بطاقة الخصم.. تفاصيل الوديعة الذهبية في بنك بلوم مصر

تمنح البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، عددًا من التسهيلات بالاقتراض والأوعية الإدخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، لجذب المزيد منهم. وفي إطار حرص بنك «بلوم» المصري، على جذب العديد من العملاء الجدد، والحفاظ على العملاء الحاليين، يُقدم البنك مجموعة مميزة من الباقات والأوعية الادخارية، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، لتناسب احتياجات العملاء في الحصول على عائد دوري مضمون على أوعيتهم الادخارية. ويأتي على رأس هذه المجموعة، الودائع الذهبية، بعوائد تنافسية ومدد صرف متنوعة.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، التفاصيل الكاملة الودائع الذهبية، المقدمة من بنك بلوم مصر، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد والمالية، على مدار الساعة.

تفاصيل الودائع الذهبية من بنك بلوم المصري

- الوديعة متاحة بالجنيه المصري.

- تقدم للأفراد فقط.

- الحد الأدنى لشراء الوديعة الذهبية 20000 جنيه.

- توفر لك أسعار الفائدة الجذابة طوال مدة الوديعة الذهبية.

- يوجد اختيارات متعدده للوديعة تبدأ من شهر حتى سنة واحدة وفقا لاختيارك.

- تضاف الفائدة في نهاية فترة الوديعة الذهبية.

- إمكانية إضافة الفائدة إلي الحساب الجاري الخاص بك أو إلى حساب الإدخار، ويمكن أيضا سحبها باستخدام بطاقة الخصم المباشر أو إمكانية الحصول على قرض بضمان الوديعة الذهبية الخاصة بك.

الأوراق المطلوبة للحصول على الودائع الذهبية من بنك بلوم مصر

وجاءت الأوراق المطلوبة كالتالي:

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- إثبات الدخل.

تفاصيل الودائع الذكية من بنك بلوم مصر

- الوديعة متاحة بالجنيه المصري.

- الحد الأدنى للرصيد المطلوب 2,000,000 جنيها.

- تقدم الودائع للأفراد والمؤسسات.

- توفر الوديعة أسعار جذابة طوال مدة الوديعة الذكية.

- توفر الوديعة اختيارات متعددة للوديعة تبدأ من عام إلى 3 سنوات وفقاً لإختيار العميل.

- توفر الوديعة اختيارات متعددة لإضافة فائدة شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية.

- إمكانية إضافة الفائدة إلى الحساب الجاري الخاص بك أو إلى حساب الإدخار، ويمكنك ايضاً سحبها باستخدام بطاقة الخصم المباشر أو إمكانية الحصول على قرض بضمان الوديعة الخاصة بك.