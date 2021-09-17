الأحد.. اجتماع لجان «الأليكو» في البنوك لمراجعة أسعار الشهادات

تجتمع بعد غد الأحد، لجان «الأليكو» بالبنوك المصرية، لبحث الفائدة على الشهادات والودائع، وذلك بعد أن قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وبحسب ما جاء في بيان البنك المركزي المصري فإن، المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع ليسجل 5.7% في أغسطس 2021 مقابل 5.4% في يوليو 2021، و4.9% في يونيو 2021.

انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي

- انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفاضا طفيفا ليسجل 4.5% في أغسطس 2021 مقابل 4.6% و3.8% في شهري يوليو ويونيو 2021 على الترتيب.

- يأتي الارتفاع في المعدلات السنوية للتضخم العام في شهري يوليو وأغسطس 2021 نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس، حيث عكست معدلات التضخم في شهري يوليو وأغسطس 2020 تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على مستوى المخزون ونمط الاستهلاك.

الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام

- جاء الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في شهري يوليو وأغسطس 2021 نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الرابع على التوالي إلى 6.6% في أغسطس 2021 من 4.8% في يوليو 2021.

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل 7.7% خلال الربع الثاني

- تشير البيانات المبدئية الى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل 7.7% خلال الربع الثاني من عام 2021، ليعكس استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مستمرا في اتجاهه الصعودي من أدني معدل مسجل له خلال ذات الفترة من العام الماضي عند سالب 1.7%.

التأثير الإيجابي لسنة الأساس مقارنة بالانكماش

- يرجع التعافي إلى التأثير الإيجابي لسنة الأساس مقارنة بالانكماش خلال العام الماضي، وبالتالي، سجل معدل النمو 3.3% خلال العام المالي 2020/2021 وهو أعلى من التقديرات السابقة والبالغة 2.8% لذات العام المالي ومقارنة بـ3.6% خلال العام المالي الماضي.

- تشير المؤشرات الأولية إلى التحسن القوي والمستمر في معظم القطاعات الاقتصادية، ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 7.3% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4% خلال الربع الأول من عام 2021.