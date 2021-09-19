استجابة لـ«الوطن».. الصحة تقرر علاج «عمرو» المصاب بـ«اعوجاج» نادر في ساقيه

استجابت مديرية الصحة في محافظة بني سويف لما نشرته «الوطن»، أمس السبت، تحت عنوان «عظمه بيتعوج.. عمرو طريح الفراش منذ 6 سنوات: نفسي أتعالج»، وقررت علاج الشاب عمرو حسين، الذي يعاني منذ سنوات من «اعوجاج» نادر في ساقيه، ولا يستطيع الوقوف أو الحركة، نتيجة لنقص المناعة.

لحظة نقل «عمرو» من منزله إلى مستشفى بني سويف التخصصي

ووفرت مديرية الصحة في بني سويف بإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، سيارة اسعاف مجهزة بالتعاون مع مرفق إسعاف بني سويف، وجرى نقل الحالة من منزله بحي الجزيرة في مدينة بني سويف، إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لإجراء فحص شامل له وبيان مدى إمكانية توفير علاج له داخل المستشفى أو نقله إلى أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالقاهرة في حال الحاجة لذلك.

عمرو: نفسي أتعالج وأمشي على رجلي

وقال عمرو حسين فهيم، 31 سنة، والذي يعاني من ضعف عام بالجسم واعوجاج بالساقين وعدم قدرته على الحركة «والله ما عارف أنا عندي إيه بالضبط، أنا زهقت من حياتي ومن الأطباء، لفيت كتير ومش لاقي حل، بعض الأطباء أبلغوني بأنني مُصاب بمرض هشاشة العظام، وآخرون قالوا روماتويد، وإنني أعاني من نقص المناعة، ذهبت لمستشفيات وأطباء كتير ومش لاقي حل، والنهاردة مسؤولين بوزارة الصحة كلمني والدكتور محمد يوسف وكيل الوزارة كلمني وسيارة اسعاف نقلتني إلى مستشفى بني سويف التخصص».

لمشاهدة لقاء «الوطن» مع الشاب المريض:

صحة بني سويف: فحوصات كاملة لحالة «عمرو» واتخاذ الاجراء الطبي اللازم

من جانبه، قال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويف، «وجهنا سيارة إسعاف لمنزل عمرو، وتم حجزه بالمستشفى التخصصي بالتنسيق الدكتور صلاح جودة مدير عام المستشفى، لإجراء اللازم من فحوصات وتحاليل كاملة له، ثم بعدها سوف يتم تشخيص الحالة، واذا كان بحاجة لعلاج على مستوى دقيق وأعلى سوف يتم نقله لمستشفى تابع لوزارة الصحة بالقاهرة، وإذا كانت الحالة لا تستدعي ذلك سيتم توفير العلاج المناسب له بالمستشفى التخصصي».

بني سويف التخصصي: كونسلتو طبي لحالة «عمرو»

وقال الدكتور صلاح جودة، مدير مستشفى بني سويف التخصصي إنه سيتم تشخيص الحالة بواسطة أطباء الباطنة والمخ والأعصاب والعظام، وتحديد التدخل المناسب للحالة بعد عرض التقارير اللازمة من المتخصصين من أطباء المستشفى.