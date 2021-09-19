جراحة عاجلة لاستئصال جزء من أمعاء سيدة مصابة بكورونا في بني سويف

نجح أطباء مستشفى ناصر العام بالتعاون مع المستشفى التخصصي في بني سويف، صباح اليوم، بإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، في إجراء جراحة عاجلة لسيدة تبلغ من العمر 33 عاما، تعاني من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفي حالة متدهورة، حيث جرى استئصال جزء تالف من الأمعاء في عملية جراحية استغرقت 3 ساعات، وجرى نقلها للعناية المركزة ووضعها تحت الملاحظة.

استقبال الحالة بالمستشفى لمصابة باشتباه كورونا

البداية كانت باستقبال مستشفى ناصر العام في بني سويف، بإشراف الدكتور عمرو نادي، مدير عام المستشفى، لسيدة تبلغ من العمر 33 عامًا، مصابة باشتباه كورونا، وبعد يوم حجزها بالمستشفى، لاحظ الفريق الطبي وطبيب النساء والتوليد أثناء مروره، بداية تدهور بحالة المريضة، واحتمالية وجود نزيف داخلي، وعقب عمل الأشعات اللازمة، تم تحويل الحالة لقسم العناية المركزة بالمستشفى، ليتبين أن هناك اشتباه ثقب بالأمعاء نتيجة العملية القيصرية، وعلى الفور تم تجهيز الحالة لدخول العمليات.

كما تبين إصابة المريضة بانسداد معوي وغرغرينا بالأمعاء نتيجة تهتك وثقوب بالأمعاء وامتلاء تجويف البطن البريتوني بمحتويات الأمعاء وتهتك بجدار المثانة، ما تسبب لها في صدمة تسممية وفشل تنفسي ووضعها على أجهزة التنفس الصناعي والإنعاش.

إجراء الجراحة ونقل المريضة للعناية المركزة لوضعها تحت الملاحظة

وبعد 3 ساعات داخل غرفة العمليات، نجح الفريق الطبي بمعاونة الدكتور أحمد جابر، استشاري الجراحة العامة بمستشفى بني سويف التخصصي، والدكتور أيمن هنداوي، أخصائي التخدير، والدكتور محمد رجب، أخصائي الأشعة، في إجراء جراحة ناجحة لقص وتوصيل الأمعاء واستئصال الجزء التالف، ونقل المريض إلى العناية المركزة لوضعها تحت الملاحظة.