أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021

حافظت أسعار الفاكهة على نفس مستوياتها منذ بداية الموسم، الأمر الذي ترجعه الشعبة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى توافر المعروض من الأصناف.

وفي هذا الصدد، ترصد جريدة «الوطن»، متوسط أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر الجاري، وفق الجولة الصباحية على عدد من الأسواق في محافظتي القاهرة والجيزة، في السطور التالية:

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

جاءت أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم، على النحو التالي:

سعر التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم، بين 13 و18 جنيهًا.

سعر الكاكا

وتراوح سعر الكيلو جرام من الكاكا، ما بين 10 إلى 15 جنيهًا.

سعر الكمثرى

وتراوح سعر الكمثرى الخشابي بين 11 إلى 20 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو من الكمثرى الثلاجة نحو 22 جنيهًا.

سعر المانجو

بلغ كيلو المانجو فص نحو 40 جنيهًا، وووصل سعر المانجو عويس إلى 30 جنيهًا، أما الهندي 25 جنيهًا، كما سجل الكيلو من المانجو الزبدية نحو 20 جنيهًا، وجاء سعر كيلو المانجو البلدية 18 جنيهًا.

سعر البرقوق

وسجل سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم، نحو 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 22 جنيهًا.

سعر الكيوي

وسجل سعر الكيوي نحو 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الأناناس

وسجل سعر ثمرة الأناناس متوسطة الحجم «2 كيلو» نحو 35 جنيهًا للواحدة.

سعر الكنتالوب

سجل سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم، نحو 10 جنيهات.

سعر التفاح

ووصل سعر كيلو التفاح البلدي إلى 18 جنيهًا، وسجل التفاح الأمريكاني نحو 35 جنيهًا، والتفاح الجولدن 20 جنيهًا، والتفاح السوري واللبناني نحو 18 جنيهًا.

سعر البلح

تراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي اليوم، بين 8 و10 جنيهات، والبلح سماني نحو 5 جنيهات، وبلح زعلول نحو 10 جنيهات، وبلح سلمي نحو 25 جنيهًا، وبلح بارحي نحو 30 جنيهًا، وبلح سيوي نحو 25 جنيهًا.

سعر الخوخ

ووصل سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي اليوم، إلى 20 جنيهًا، والمستورد 25 جنيهًا.

سعر الكريز

وبلغ سعر كيلو الجرام من الكريز نحو 35 جنيهًا.

سعر المشمش

سجل سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم، في الأسواق بين 15 و20 جنيهًا.

سعر الشمام

تراوح سعر الكيلو جرام من الشمام بين 5 و7 جنيهات.

سعر البطيخ

تراوح سعر البطيخ اليوم، بين 12 و45 جنيهًا.

سعر البرتقال

ويتراوح سعر كيلو البرتقال البلدي ما بين 2 إلى 4 جنيهات، في حين يصل سعر الصيفي نحو 10 جنيهات.

سعر العنب

بلغ سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم، نحو 10 جنيهات، بينما سجل الكيلو جرام من عنب كرمسن نحو 17 جنيهًا، والعنب الرومي الأحمر نحو 8 جنيهات.

سعر الجوافة

وتراوح سعر الكيلو جرام من الجوافة، ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر رمان

ووصل سعر الكيلو جرام من الرمان نحو 10 جنيهات.