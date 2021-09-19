تمديد اعتقال الأسيرين «انفيعات وكممجي» لمدة 10 أيام

بعد اعتقالهما فجر اليوم، مددت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، اعتقال الأسيرين مناضل انفيعات وأيهم كممجي، لمدة 10 أيام، وذلك بعد إعادة اعتقالهما من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، في مدينة جنين.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن الأسير انفيعات، جميل خطيب، إن السلطات الإسرائيلية طالبت تمديد اعتقال الأسير لمدة 15 يومًا لمواصلة التحقيقات معه في عملية الفرار من سجن الجلبوع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن موقع «عرب 48».

محامى انفيعات: السلطات تنسب لموكلي تهمة المشاركة في تنظيم محظور

وأضاف المحامي، جميل خطيب، أن السلطات تنسب لـ انفيعات شبهات الفرار من السجن والمشاركة في تنظيم محظور والتخطيط لعمل إجرامي، موضحًا أنه بيّن للقضاة أن انفيعات معتقل على ذمة القضية الأولى التي تنظر أمام المحاكم العسكرية، وأوضح أن القاضي أصر على صلاحية تمديد الاعتقال، وأنها تقع ضمن نطاق سلطة محكمة الصلح في الناصرة، وقرر تمديد الاعتقال لمدة 10 أيام.

סוף למצוד: כוחות צה"ל, ימ"מ ושב"כ עצרו את איהם כמאמג'י ומנאדל איניפיעאת בבית בג'נין. השניים לא היו חמושים ולא התנגדו. המעצר בוצע בעקבות מודיעין מדויק שהתקבל משב"כ והצביע על מבנה ספציפי תיעוד מהמעצר @ItayBlumental @carmeldangor pic.twitter.com/asbrcFzM8X — כאן חדשות (@kann_news) September 18, 2021

النيابة العامة طالبت بتمديد اعتقال كممجي لمدة 15 يومًا

بينما أفاد المحامي منذر أبو أحمد، الموكل بالدفاع عن الأسير أيهم كممجي، أن السلطات الإسرائيلية وجهت للأسير كممجي تهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي والتخطيط لعمل إرهابي، والهروب من السجن، مشيرًا إلى أن النيابة العامة طالبت كذلك بتمديد اعتقال كممجي لمدة 15 يومًا، فيما قرر القاضي تمديد الاعتقال لمدة عشرة أيام.

وتنظر محكمة الصلح في الناصرة بتمديد اعتقال الأسيرين انفيعات وكممجي، بعد أن كانت قررت في وقت سابق، اليوم، تمديد اعتقال الأسرى زكريا الزبيدي ومحمود عارضة ويعقوب قادري ومحمد عارضة لمدة 10 أيام، وذلك من خلال تطبيق «زوم»، دون تواجد الأسرى في قاعة المحكمة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في بيان، القبض على الأسيرين الآخيرين من الأسرى الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي، أيهم كممجي ومناضل نفيعات، في منزل بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم.