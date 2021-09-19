لحظة اعتقال الأسيرين الأخيرين الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي.. فيديو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، القبض على الأسيرين الآخيرين من الأسرى الفارين من «سجن جلبوع» الإسرائيلي، أيهم كممجي ومناضل نفيعات، في منزل بمدينة «جنين» شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قناة «كان» الإسرائيلية، قالت في وقت سابق، اليوم، إنه بعد ما يقرب من أسبوعين من المطاردة، ألقت قوات الأمن الإسرائيلية، القبض على آخر أسيرين فلسطينيين، هربا من «سجن جلبوع» الإسرائيلي، أيهم كممجي ومناضل نفيعات، من حركة «الجهاد الإسلامي»، اللذين كانا مختبئين داخل مبنى في مدينة «جنين»، مشيرة إلى أنهما كانا غير مسلحين ولم يقاوما.

ونشرت القناة الإسرائيلية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، لحظة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، للأسيرين.

סוף למצוד: כוחות צה"ל, ימ"מ ושב"כ עצרו את איהם כמאמג'י ומנאדל איניפיעאת בבית בג'נין. השניים לא היו חמושים ולא התנגדו. המעצר בוצע בעקבות מודיעין מדויק שהתקבל משב"כ והצביע על מבנה ספציפי תיעוד מהמעצר @ItayBlumental @carmeldangor pic.twitter.com/asbrcFzM8X — כאן חדשות (@kann_news) September 18, 2021

إطلاق نار في جنين على إثر دخول قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الحي الشرقي للمدينة

وأشارت مصادر فلسطينية، إلى إطلاق نار في «جنين»، إثر دخول قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الحي الشرقي للمدينة، مما أسفر عن إصابة فلسطينيين في المواجهات.

من جانبها، قالت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة،ـمشيرة إلى اندلاع اشتباك مسلح في الحارة الشرقية.

وأضافت «صفا»، إن الإعلام العبري زعم أن جيش الاحتلال تمكن من اعتقال الأسيرين المحررين من سجن جلبوع خلال عملية خاصة في مدينة جنين. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت في وقت سابق 4 أسرى من أصل 6 أسرى فروا من السجن الإسرائيلي

وفي وقت لاحق، قالت «صفا»، إن قوات الاحتلال انسحبت من مدينة «جنين».

وأعادت قوات الأمن الإسرائيلية، اعتقال الأسيرين زكريا الزبيدي «45 عاما» ومحمد قاسم عارضة «39 عاما» في موقف للشاحنات في قرية أم الغنم بالقرب من جبل الطور، الأسبوع الماضي، بعد ساعات من اعتقال الأسيرين محمود عبدالله عارضة «46 عاما» ويعقوب محمد قادري «49 عاما» في أطراف مدينة الناصرة، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.