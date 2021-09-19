"المتحدة": تقدم لنا اكثر من 16 شركة إنتاج للأعمال الفنية المختلفة.. ومصر مليئة بالمبدعين فى مجال الفن

قال المهندس حسام صالح، المدير التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه تقدم لنا أكثر من 16 شركة إنتاج للأعمال الفنية المختلفة.. ومصر مليئة بالمبدعين فى مجال الفن، معقبا : "الشركة نحاول عمل دورنا فى الصدد، والفترة الماضية هناك عدة بروتوكولات مع المهن لضمان اعضاء النقابات يكونون جزءا من الأعمال التى نشتريها أو نعلنها، واننا ونشترط فى العقود الممثلين اعضاء بالنقابات أو اشتراك من النقابة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز عبر برنامجه اخر النهار المذاع على قناة النهار: "الفترة الماضية فتحنا الباب لأكبر عدد من المنتجين والشاشات لها القدرة على استيعابها للأعمال، هناك شركات إنتاج نتعامل معها وشركات لنا حصة وفتحنا الباب للجميع، والناس تقدم من خلال لجنة محايدة وبها 13 شخص متغيرين من مختلف الأعمار للمعالجة الدرامية والحكم على الدراما التى يتم عرضها المنتجين، وكان عندنا تعاون مع 6 شركات وتقدم لنا أكثر من 16 شركة إنتاج، وبدأت تظهر من إنتاج شركات تعمل بالسوق وقدموا أعمالًا على الشاشات والقنوات المختلفة ومسلسلات جديدة فى ثوب جديد خماسيات وسباعيات".

وتابع : "هناك أناس يشيدون من هذا النوع من الدراما، وأن شركات الإنتاج تقوم بإخراج أحسن منتج لديها، ومن شهر مايو لحد اليوم عملنا على وضع إطار لتقديم للإعمال الفنية والإبداع، وأن مصر مليئة بالمبدعين فى كافة المجالات الفنية والاختيار بيبقى صعب وبياخد وقت وجهد من القائمين عليه وندعو الله اننا نقدم أعمالاً مميزة والسوق مفتوحة للجميع".