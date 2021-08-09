بروتوكول بين الموسيقيين و«المتحدة للخدمات الإعلامية» لتنظيم العمل الفني

قام الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ومجلس ادارته اليوم بتوقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونقابة المهن الموسيقية ويتضمن أن تتعامل الشركة مع الأعضاء العاملين والمصرح لهم فقط وطلب التصريح في حالة التعاقد مع أحد المطربين أو الموسيقيين من النقابة ومناقشة أوجه الرعاية التي يمكن أن توفرها الشركة لأعضاء النقابة من خلال صندوق مخاطر العاملين في مهنة الإعلام وموضوعات أخري كثيرة تضمنها البروتوكول في مصلحة أعضاء النقابة.

وسبق التوقيع جلسة عمل ومناقشات تضمنت ضرورة اكتشاف مواهب جديدة جيدة من جميع محافظات مصر تحت رعاية النقابة لمواجهة ما يسمي بمؤدي المهرجانات وحالة التردي التي تسود الآن، واقترح الفنان هاني شاكر ضرورة مخاطبة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بدعم المتحدة للخدمات الإعلامية بتخفيض الضرائب علي الحفلات.

وطالب الفنان هاني شاكر بضرورة إنهاء حالة الاحتكار من شركات الإنتاج لأعمال كبار المطربين أمثال أم كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحليم وغيرهم فلا يجب احتكار التراث المصري الأصيل تحت أي مسمي لأنه شكل وجدان المستمع العربي وما زال.

وحضر توقيع البروتوكول وجلسة التشاور الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية والمايسترو محمد أبواليزيد وكيل أول النقابة والمايسترو أحمدرمضان سكرتير النقابة والفنانة نادية مصطفي رئيس لجنة الإسكان والمستشار علاء عامر المستشار القانوني للنقابة ومن المتحدة للخدمات الإعلامية الإستاذ حسن عبدالله رئيس مجلس الإدارة والمهندس حسام صالح والأستاذ عمرو الجنايني عضوا مجلس الإدارة وفي نهاية الجلسة تم الاتفاق علي ضرورة عقد جلسات عمل لمزيد من التعاون في نواحي أخري غير ما تضمنه البوتوكول.

وصرح الفنان هاني شاكر بأنه في وقت قريب جداً أخبار سارة لأعضاء الجمعية العمومية، مؤكداً أن النتائج الجيدة التي حدثت نتيجة عمل جاد ومضن من مجلس إدارة النقابة وتفانيهم في خدمة الموسيقيين رغم كل العثرات والصعاب التي تمر بها مصر وحالة التوقف الفني علي مدي سنتين تقريبا جراء فيروس كورونا.