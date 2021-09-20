نقل نجل طارق العريان للمستشفى بعد «خناقة» في لبنان (فيديو)

تداولت إحدى المواقع اللبنانية أخبارا تفيد بنقل عمر نجل المخرج طارق العريان إلى المستشفى عقب تشاجره مع بعض الشباب في لبنان.

ونشر موقع النشرة فن اللبناني فيديو للمشاجرة التى وقعت بين نجل المخرج طارق العريان وشباب لبنانيين في أحد الشوارع ببيروت.

عمر نجل طارق العريان من زوجته الأولى

10 شباب يعتدون على نجل طارق العريان

وأشارت الصحف اللبنانية إلى أن نجل العريان صفع إحدى الفتيات على وجهها ليقوم أكثر من 10 شباب متواجدين بالمكان بالدفاع عن الفتاة والاعتداء عليه، ما أدى إلى نقله للمستشفى وإجراء عملية جراحية له نتيجة الكسور التى تعرض لها.

عمر هو ابن طارق العريان من زيجته الأولى التي كانت في التسعينيات، حيث تزوج من امرأة فلسطينية من مدينة القدس تعمل خارج الوسط الفني تدعى «هالة العطال» وأنجب منها ابنه «عمر» سنة 1990.

يذكر أن المخرج طارق العريان كان قد انفصل مؤخرا عن الفنانة السورية أصالة نصري التى أنجب منها طفلين، في حين هناك شائعات تؤكد على ارتباطه بعارضة أزياء عربية.

كانت شام الذهبي ابنة أصالة نصري قالت فى تصريحات تليفزيونية مؤخرا إن والدتها تأثرت نفسيا من زيجتها من طارق العريان.

وأفادت «شام» بأن موقف أخويها الصغار من طارق العريان خاص جدا بعد موضوع الانفصال خاصة وأن والدتها «أصالة» تأذت نفسيا بسبب هذا الأمر: «اخواتى الصغيرين على وأدم كتير متعلقين بأمى، وأمى كانت بتحب طارق جدا وعلشان كدا هما شافوا اد ايه أمى تأذت نفسيا جدا ومجروحة».

وأكدت «الذهبي» أن علاقتها بالمخرج طارق العريان تغيرت تماما رغم أنهما كانا قريبين للغاية: «أى حد هيزعل أمى مش هيكون موجود بحياتى أنا حياتى كلها ملك أمى».