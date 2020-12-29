طارق العريان في سنة واحدة: طلاق وغرامة 1.5 مليون بسبب أصالة «مستند»

بعد أيام قليلة من انفصاله رسميا عن زوجته الفنانة أصالة نصري، غرمت المحكمة الاقتصادية المخرج طارق العريان، مبلغ مليون و500 ألف جنيه لشركة قنوات، بسبب إخلاله ببنود التعاقد على تسليمها الألبوم.

وأوضح نزيه مسعود، المستشار القانوني لشركة قنوات لخدمة الاتصالات والإنترنت، لـ«الوطن»، أن قضية طارق العريان حكم فيها بهذا المبلغ الكبير؛ لعدم التزامه ببنود التعاقد المدونة بينه والشركة، التي بدأت في عام 2018، وكانت تدور كواليسها حول ملكية ألبوم مهتمة بالتفاصيل، بالإضافة لأربع أغنيات طرحت بطريقة السنجل.

وضم ألبوم «مهتمة بالتفاصيل» 13 أغنية، وكان من إنتاج شركة طارق العريان ستارجيت:

«أنا بتخان»، كلمات محمد عاطف، وألحان رامي جمال، وتوزيع نور.

«كل ما تفتكره»، كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع عمرو عبدالفتاح.

«هايقولك»، كلمات محمود طلعت، وألحان أسامة رفعت، وتوزيع عبدالوهاب الرافعي.

«مين فينا»، كلمات خميس عز العرب، وألحان محمد الشرنوبي، وتوزيع نابلسي.

«شو بدك»، كلمات وألحان صلاح الكردي، وتوزيع مارك عبدالنور.

«يوم الرحيل»، كلمات أحمد قطقوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما.

«مهتمة بالتفاصيل»، كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع نابلسي.

«يا عالم»، كلمات أحمد معتز، والحان أحمد عز، وتوزيع ياسر الملجد.

«رجع الفرح»، كلمات سهام الشعشاع، وألحان خالد البكري، وتوزيع أسامة الهندي.

«كام مرة»، كلمات أشرف أمين، وألحان محمد النادي، وتوزيع طارق عبدالجابر.

«كفاية كلمة»، كلمات نادر عبد الله، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامي دهيمة.

«قاصد إيه»، كلمات هشام صادق، وألحان مدين، وتوزيع كريم عبدالوهاب.

«صندوق صغير»، كلمات فادي أحمد رفاعي، وألحان دانا الفردان، وتوزيع مياس اليماني.

يذكر أن أصالة وطارق العريان انفصلا عن بعضهما نهاية عام 2019، ولم يقع الطلاق رسميا إلا في منتصف شهر ديسمبر الجاري، ويتداول في الأوساط الفنية أن الانفصال جاء بعد أن ارتبط الأخير بفتاة شابة تدعى نيكول.