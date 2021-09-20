قناة إسرائيلية تنشر فيديو أعقب فرار الأسيرين «القادري والعارضة» (فيديو)

نشرت القناة 13 الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، فيديو يُوثق المشاهد الأولى، التي أعقبت فرار اثنين من الأسرى الفلسطينيين الـ6 من سجن جلبوع شديد الحراسة الواقع شمال إسرائيل قبل حوالي أسبوعين، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أنها حصلت على مشاهد حصرية تُظهر تجول كل من الأسيرين يعقوب القادري ومحمود العارضة، بعد خروجهم من أحد المساجد في قرية الناعورة وتوجههم لـ«الناصرة».

وفي 6 سبتمبر الجاري، حفر الأسرى الفلسطينيين الـ6، نفقا من زنزانتهم في قسم 2 من السجن الإسرائيلي، إلى خارج السجن، وأُعيد اعتقال 4 منهم، قبل نحو أسبوع «محمد العارضة ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري».

وألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس الأحد، على آخر أسيريين، مناضل نفيعات وأيهم كممجي، في عملية بالحي الشرقي من «جنين» الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.

من جانبها، مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة «الناصرة»، اعتقال نفيعات وكممجي، لمدة 10 أيام، فيما نشرت قناة «كان» الإسرائيلية، مقطع فيديو لأحد الأسرى الفلسطينيين الذين تم القبض عليهم، أمس الأحد، موضحا أن مقطع الفيديو يبدو أن الأسير صور أثناء مطاردة قوات الاحتلال له.

המחבלים הנמלטים בשעות האחרונות מופץ ברשתות החברתיות סרטון טיק טוק של אחד המחבלים שנתפסו הלילה, שאותו ככל הנראה צילם במהלך המצוד אחריו@galberger #חדשותהערב pic.twitter.com/1PzhsZKh7h — כאן חדשות (@kann_news) September 19, 2021

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة «البيرة» في الضفة الغربية المحتلة

وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة البيرة مركز محافظة «رام الله والبيرة» الواقعة في الضفة الغربية المحتلة، واحتجزت سيارة، وقالت مصادر محلية، إن قوة إسرائيلية، اقتحمت منطقة جبل الطويل وأوقفت سيارة واحتجزتها بعد أن أطلقت النار في الهواء، فيما لم يتم الإبلاغ عن اعتقالات أو إصابات.

واعتقل جيش الاحتلال، أمس الأحد، فلسطينيين اثنيين، وأصاب عددا من الفلسطينيين في بلدة يعبد جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان في البلدة، أن جيش الاحتلال اعتقل الشابين «هلال محمد جميل صلاح»، و«علي زياد عمر أبو صلاح»، فيما اندلعت مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام والمدمع، مما أسفر عن إصابة العديد من الفلسطينيين بحالات اختناق.

نتانياهو يسخر من لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بالرئيس الأمريكي

وفي سياق آخر، تطرق رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى اللقاء الذي جمع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس الأمريكي جو بايدن، في أغسطس الماضي بـ«البيت الأبيض».

ورد نتنياهو في فيديو مباشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على سؤال حول الاجتماع بسخرية من تصرف بايدن: «نعم سمعت اللقاء، سمعت أن بايدن كان منصتا للغاية، لكن كان منصتا جدا خلال هذا الاجتماع، لقد طأطأ رأسه موافقا»، وطأطأ نتنياهو رأسه معبرا عن حركة بايدن.

وأوضح نتنياهو، حول تعهد بايدن بعدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، إن هذا ما قاله الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أيضا، وصرح به آخرون وأيضا قالوا هذا عن كوريا الشمالية، واليوم تمتلك ترسانة نووية مخيفة ومع صواريخ باليستية قادرة على الوصول لكل نقطة»، وأضاف رئيس المعارضة: «الإيرانيون يمتلكون الحرية لفعل ما يريدون».

وانتقد نتنياهو، حكومة الاحتلال الحكومة، موضحا: «لا يديرون حملة جماهيرية قوية ضد الملف النووي الإيراني».