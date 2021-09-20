شاب يقتل عمته ويصيب حفيدها أثناء عبثه ببندقية آلية في سوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها بطلق ناري، كما أصيب حفيدها البالغ من العمر 4 سنوات بجرح متهتك بالرقبة، وتم نقلهما إلى مستشفى البلينا المركزي، جنوبي سوهاج، وتوفيت الأولى عقب وصولها، متأثرة بإصابتها بفتحة دخول بالظهر وخروج من الصدر، وتم تحويل الطفل إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

طلقة بالخطأ تصيب ربة منزل وترديها قتيلة

وتبين أن نجل شقيق ربة المنزل، تسبب في الواقعة، أثناء عبثه بسلاح ناري، فخرجت منه طلقة بالخطأ، وألقت الشرطة القبض على المتهم، وتم ضبط السلاح المستخدم، وهو عبارة عن بندقية آلية و6 طلقات من ذات العيار.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من مستشفى البلينا المركزي، بوصول كل من «بخيته. ا. ع» 65 سنة، ربة منزل، مصابة بطلق ناري، وتوفيت عقب وصولها، وحفيدها الطفل «عبد الرحمن. ح. ز»، 4 سنواتن مصابا بجرح متهتك بالرقبة من الناحية اليمنى، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي ويقيمان دائرة مركز البلينا.

التحريات تؤكد أن الحادث سببه العبث بسلاح ناري

وانتقل الى مكان الواقعة، مأمور وضباط مباحث المركز، وأفادت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، نجل شقيق المتوفاة المدعو «أحمد. ع. ا»، 28 سنة، حاصل على الثانوية الأزهرية، ويقيم بذات الناحية، وذلك أثناء قيامه بالعبث بسلاح ناري بالمنزل، وخرجت منه طلقة عن طريق الخطأ، مما نتج عنه وفاة الأولى، وإصابة حفيدها، وتم ضبط المتهم، وأقر بما ورد بالتحريات بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم «بندقية آلية بخزينة 6 طلقات».

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وباشرت التحقيقات مع المتهم.