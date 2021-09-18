مصرع عامل في حادث سير وإصابة آخر بطلق ناري في سوهاج

لقي عامل مصرعه إثر اصطدام دراجة بخارية كان يقودها بسيارة متوقفة في الشارع بدائرة مركز أخميم، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، كما أصيب عامل بطلق ناري بالبطن أثناء عبثة بسلاح ناري له بدائرة مركز المراغة شمال سوهاج، ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

مصرع عامل في حادث سير باخميم

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد ورود بلاغ بحدوث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة وسقوط متوفي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة «كريم. ع. ع» 22 سنة، عامل، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة ملك «محمد. ا. م» 36 سنة، مدير فرع شركة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ويقيم دائرة المركز «متوقفة أمام منزله».

وأسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة البخارية، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

عامل يصيب نفسه بطلق ناري أثناء عبثه بسلاح

كما تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد ورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول «أحمد. م. ع» 32 سنة، عامل، ويقيم دائرة مركز المراغة، مصابا بطلق ناري بالبطن، وانتقل إلى المستشفى مأمور وضباط مباحث المركز، وبسؤاله أفاد بأنه أثناء تواجده بالمنزل وحال عبثه بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقة بطريق الخطأ تسببت في إصابته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط السلاح المستخدم وهو عبارة عن فرد روسي محلي الصنع، طلقة من ذات العيار، بإرشاده، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.