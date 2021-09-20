«ذا كوين جامبيت» يفوز بجائزة «إيمي» كأفضل مسلسل قصير

فاز مسلسل «ذا كوين جامبيت» الذي انتجته «نتفليكس» على جائزة أفضل مسلسل قصير في حفل توزيع جوائز «إيمي» في دورتها 73، الذي عقد في خيمة في الهواء الطلق بوسط مدينة لوس أنجليس الأمريكية.

والفيلم من بطولة «آنيا تايلور-جوي»، والتي تلعب فيه دور لاعبة شطرنج عبقرية تعاني مشاكل في حياتها الشخصية، والفيلم أسهم في تسجيل إقبال كبير على الانضمام إلى نوادي الشطرنج

فيلم «ذا كراون» يسيطر على حفل توزيع جوائز «إيمي»

وكان فيلم «ذا كراون» الذي انتجته «نتفليكس»، سيطر على حفل توزيع جوائز «إيمي» وحصل على جوائز أفضل دراما وإخراج وكتابة، وحصلت حصلت أوليفيا كولمان على جائزة أفضل ممثلة عن دورها الملكة إليزابيث الثانية، وجوش أوكونور أفضل ممثل لدوره الأمير تشارلز، جيليان أندرسون أفضل ممثلة مساعدة عن دور رئيسة الوزرءا البريطانية الراحلة مارجريت تاتشر، وتوبياس مينزيس عن دوره الأميره فيليب، وفقًا لما ذكرته صحيفة « نيويورك تايمز» الأمريكية.

إيوان ماكجريجور على جائزة أفضل ممثل رئيسي عن «هالستون»

من جهته، حصل إيوان ماكجريجور على جائزة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل «هالستون» الذي انتجته «نتفليكس».

وكان المنظمون لجوائز «إيمي» أعلنوا في شهر يوليو الماضي، قائمة المرشحين في الفئات الرئيسية للجوائز، لتتصدّر 5 مسلسلات الترشيحات، وهي «ذي ماندالوريان» للنجمة الأمريكية جينا كارانو، و«ذي كراون» بـ24 ترشيحًا لكل منهما، «واندافيجن» بـ23 ترشيحًا، و«ذي هاندمايدز تايل»، و«ساترداي نايت لايف» بـ21 ترشيحًا، و«تيد لاسو» بـ 20 ترشيحًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة «الجريدة» الكويتية.

جدير بالذكر، أنَّ المنظمين للحفل قلصوا، بسبب سلالة «دلتا» الهندية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، قائمة المدعوين، فيما تعين على الحضور الحصول على تطعيم ضد الفيروس والخضوع لاختبارات للكشف عن الإصابة بالمرض.