«نتفليكس» تكشف تفاصيل جديدة من الجزء الثالث لمسلسل «YOU»

نشرت شبكة «نتفليكس» مقطعًا دعائيًا جديدًا من الجزء الثالث من المسلسل المنتظر «YOU»، والمقرر عرضه عبر منصتها الإلكترونية في 15 أكتوبر المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في الجزأين السابقين.

وحظي البرمو الدعائي لمسلسل «YOU» الجزء الثالث بنسب مشاهدات واسعة بعد طرحه عبر القناة الرسمية لـ «نتفليكس» على «يوتيوب»، ووصلت إلى مليوني مشاهدة في فترة لم تتجاوز 16 ساعة، وحقق المقطع الجديد ردود فعل واسعة، خاصة بعد ما كشف تفاصيل جديدة عن الموسم الثالث من المسلسل.

البرومو الدعائي للجزء الثالث من مسلسل «YOU»

معلومات عن مسلسل «YOU» الجزء الثالث

ويتابع مسلسل «YOU» الجزء الثالث قصة القاتل المختل «جو» الذي انتقل برفقة زوجته «لوف» إلى الضواحي في كاليفورنيا بحثًا عن بداية جديدة بعد حملها واستعدادهما لاستقبال مولدهما الجديد معًا، ولكن الماضي ما زال يطاردهما خاصة مع انتقال جارة جديدة إلى الحي.

ويضم الموسم الثالث من المسلسل بجانب الأبطال الأساسيين بن بادجلي في دور «جو» وفيكتوريا بيدريتي في دور «لوف»، عددًا من الممثلين الجدد، من بينهم سكوت سبيدمان، سكوت مايكل فوستر، ترافيس فان وينكل بالإضافة إلى شاليتا جرانت.

وبدأ تصوير الموسم الثالث من المسلسل في بداية نوفمبر الماضي، وكان من المقرر أصلاً أن ينتهي في أبريل 2021، ولكن توقف التصوير في 31 ديسمبر 2020 مؤقتًا لمدة أسبوعين بسبب جائحة كورونا، واستؤنف التصوير في فبراير 2021 وانتهى في أبريل الماضي.

مسلسل «YOU» مأخوذ عن رواية الكاتبة كارولين كيبنس الأكثر مبيعًا بعنوان «You and Hidden Bodies»، كتابة سيرا جامبل وجريج بيرلانتي ومن إخراج سيلفر تري، احتل الموسم الثاني من المسلسل المرتبة الخامسة على قائمة «نتفليكس» للعشرة الأوائل للمسلسلات الأكثر شعبية في عام 2019، بعد أيام فقط من صدوره.