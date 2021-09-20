أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين 20-9-2021

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم، تباينًا بين الارتفاع والانخفاض، وفقًا لآليات العرض والطلب من قِبل المستهلكين والتجار، إذ يتم تحديث الأسعار يوميًا عبر موقع سوق العبور وفقًا للمزاد الصباحي للأصناف.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين الموافق 20 سبتمبر الحالي، وفقًا للموقع الرسمي لسوق العبور على النحو التالي:

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم على النحو التالي:

سعر الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 إلى 6 جنيهات.

سعر البطاطس

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات إلى 6.5 جنيه.

سعر البصل

وتراوح سعر الكيلو جرام من البصل بين 1.5 و3.5 جنيه.

سعر الكوسة

أما الكوسة، فتراوح سعر الكيلوجرام بين 3 إلى 5 جنيهات.

سعر الجزر

وبالنسبة للجزر تراوح سعر الكيلوجرام بين 2.5 جنيه إلى 6 جنيهات.

سعر الفاصوليا

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا في سوق العبور اليوم بين 7 جنيهات إلى 13 جنيهًا.

سعر الباذنجان

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي والرومي بين 1.5 إلى 4 جنيهات، أما كيلو الباذنجان الأبيض تراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

سعر الفلفل

وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 3 إلى 5 جنيهات، فيما تراوح كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 2 إلى 4 جنيهات، أما الفلفل الألوان؛ فتراوح سعر الكيلو بين 9 إلى 13 جنيهًا.

سعر الملوخية

وتراوح كيلو الملوخية بين جنيه إلى جنيهين.

سعر الخيار

تراوح سعر كيلو الخيار الصوب بين 3 إلى 6 جنيهات، فيما تراوح كيلو الخيار البلدي بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

سعر البامية

تراوح سعر كيلو البامية بين 5 إلى 9 جنيهات.

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس بين 5 إلى 8 جنيهات.

سعر الثوم

أما الثوم، تراوح سعر الكيلو جرام منه بين 18 إلى 22 جنيهًا.

سعر الخس

وتراوحت سعر رابطة الخس «3 كيلو» بين 5 إلى 10 جنيهات، فيما بلغت رابطة الخس الأحمر جنيهين، والخس الكابوتشي 5 جنيهات.

سعر الكرنب

وبلغ سعر ثمرة الكرنب «3 كيلو» نحو 2.5 جنيه، فيما بلغت واحدة الكرنب الأحمر «كيلو» نحو 5 جنيهات.

سعر القرنبيط

وتراوح سعر ثمرة القرنبيط «2 كيلو» بين 3 إلى 4 جنيهات.

فيما تباينت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

سعر البرتقال

تراوح سعر كيلو البرتقال البلدي بين 2 إلى 3.5 جنيه، فيما تراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 6 إلى 9 جنيهات.

سعر العنب

وتراوح سعر كيلو العنب الكرمسن بين 9 إلى 15 جنيهًا، فيما ترواح سعر كيلو العنب الأحمر بين 6 إلى 9 جنيهات.

سعر التفاح

وتراوح سعر التفاح الأمريكى الإيطالي «كرتونة 20 كيلو» بين 17 إلى 23 جنيهًا.

سعر البلح

تراوح سعر كيلو البلح الزغلول بين 4 إلى 7 جنيهات، فيما تراوح كيلو البلح الرملي بين 5 إلى 8 جنيهات، وبلغ كيلو البلح السيوي نحو 20 جنيهًا.

سعر التين

وتراوح سعر كيلو التين البرشومي بين 7 إلى 13 جنيهًا.

سعر الجوافة

كما تراوح سعر كيلو الجوافة بين 4 إلى 8 جنيهات.

سعر الرمان

وتراوح سعر كيلوجرام من الرمان بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

سعر الكنتالوب

فيما تراوح كيلو الكنتالوب بين 4 إلى 8 جنيهات.

سعر الكاكا

تراوح سعر كيلوجرام من الكاكا بين 9 إلى 13 جنيهًا.

سعر المانجو

تراوح سعر كيلو المانجو العويس بين 19 إلى 25 جنيهًا، فيما تراوح كيلو الزبدية بين 14 إلى 20 جنيهًا، أما البلدي فتراوحت بين 9 إلى 15 جنيهًا، والفص بين 20 إلى 40 جنيهًا.

سعر الخوخ

وتراوح سعر كيلو الخوخ المستورد بين 15 إلى 20 جنيهًا.

سعر البرقوق

وبلغ سعر 2 كيلو من البرقوق المستورد نحو 22 جنيهًا.

سعر المشمش

وبلغ سعر كيلو المشمش المستورد نحو 20 جنيهًا.

سعر الكمثرى

تراوح سعر كيلو الكمثرى الخشابي بين 9 إلى 15 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الكمثرى الثلاجة بين 12 إلى 18 جنيهًا.

سعر الكيوي

وأخيرًا، بلغ سعر كيلو الكيوي نحو 20 جنيهًا.