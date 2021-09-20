حفلات الساحل والشائعات.. أسباب قفزة إصابات كورونا في الأيام الأخيرة

ارتفاع ملحوظ في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد في مصر، إذ أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الأحد، عن تسجيل 653 إصابة جديدة بعدوى «كوفيد 19» بعد أن ثبت إيجابية تحاليلهم، فضلا عن 19 حالة وفاة بالفيروس، وذلك بالتزامن مع دخول مصر للموجة الرابعة.

عوامل ساعدت في زيادة إصابات كورونا

وتوضح الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والتغذية، رئيس قسم البكتريا في مستشفى جامعة القاهرة، أسباب التصاعد في إصابات كورونا خلال الأيام الأخيرة، قائلة إن تلك الزيادة نتاج لعدة أسباب منها حفلات الصيف والساحل الشمالي والتجمعات بها.

تأثير التجمعات على معدل إصابات كورونا

وأضافت «عبدالوهاب» في حديثها مع «الوطن»، أن نتيجة التجمعات تظهر بعدها بفترة، مستندة لما حدث في شهر رمضان المبارك والأعياد، وارتفاع أعداد الإصابات وقتها نتيجة للتجمعات والعزومات: «قبل رمضان الإصابات كانت حاجة وبعده حاجة وبعد العيد حاجة تالتة».

الشائعات بشأن اللقاحات ضمن الأسباب

التشكيك في اللقاحات المطورة ضد عدوى فيروس كورونا، ضمن الأسباب في تزايد أعداد الإصابات بـ«كوفيد 19»، حسبما أوضحت استشاري المناعة والتغذية، رئيس قسم البكتريا في مستشفى جامعة القاهرة، مضيفة أنه على الرغم من تكثيف حملات التطعيم باللقاحات خلال الأيام الأخيرة، إلا أنه ما زال البعض يروج للشائعات بشأن فعالية اللقاح، وتسببها في أعراض خطيرة لبعض الحالات، وهو كلام عار تمامًا من الصحة، وليس له أي أساس علمي.

وانتشرت خلال الأيام القليلة الماضية، شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسبب لقاحات كورونا للوفاة في حالة تلقي مستخدمي المضادات الحيوية لجرعاتها، وهو ما نفت صحته تمامًا «عبدالوهاب»، وكذلك الدكتور أمجد الحداد، استشاري ورئيس وحدة الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح.

إجمالي المتعافين من «كوفيد 19»

وأكد بيان «الصحة» خروج 511 متعافيًا من المستشفيات بعد شفائهم من عدوى كورونا، وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليبلغ إجمالي المتعافين من «كوفيد 19» 250304.