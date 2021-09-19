المصل واللقاح: أدوية منع الحمل تسبب جلطات أكثر من لقاحات كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن حدوث مضاعفات لمن تلقى لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد بسيطة للغاية، مؤكدًا أن اللقاحات قد تُسبب جلطات لـ«من 1 إلى 7» أشخاص من بين كل مليون حالة، وهذا يحدث مع أي دواء، «لو مليون سيدة أخذت دواء منع الحمل بيحصل عدد جلطات أكثر بكثير من اللقاحات»، فالأعراض الجانبية للقاحات محدودة للغاية.

اللقاحات على مر العصور تقضي على الأوبئة

وأضاف «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن اللقاحات على مر العصور تقضي على الأوبئة، «مفيش وباء ظهر على مستوى العالم وتم القضاء عليه إلا بعد إيجاد لقاح ليه، كلنا اتعودنا ندي لقاح لأبنائنا سواء لقاح شلل الأطفال أو الحصبة»، ولم يكن هناك أي مشكلة تمامًا في الحصول على اللقاحات، وكان هناك استجابة للحملات.

سبب التخوف من الحصول على لقاحات كورونا

وأشار إلى أن اللقاحات سبيل القضاء على الأمراض، لكن ظهر تخوف من الحصول على لقاحات كورونا كون الفيروس مستجد، «الناس بقت متخوفة، رغم إن مأمونية اللقاح عالية، الفيروس يحصد أرواح الملايين وأصاب الملايين على مستوى العالم، الإصابة أخطر بكثير من أي أعراض جانبية للقاحات، وهي أعراض جانبية لا تذكر، الإصابة مش مجرد إصابة وتخف، فيه متلازمة تصيب 30% من الأشخاص بعد التعافي».

وتابع الدكتور أمجد الحداد : «هناك الكثير ممن تعافوا من كورونا واستمر لديهم التليف الرئوي بعد التعافي، وتسبب في وفاتهم، ومنهم نجوم ومشاهير، اللقاحات أيًا كانت نوعها وأيًا كانت طريقة تصنيعها مرت بكل التجارب، اللقاحات مصنعة بنفس الطرق التقليدية اللي بنديها لأبنائنا».