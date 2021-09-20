ارتفاع إجمالي إصابات كورونا حول العالم إلى 229.2 مليون حالة

ارتفعت حصيلة إصابات كورونا المستجد «كوفيد 19»، على مستوى العالم منذ ظهوره في أواخر عام 2019، إلى 229283642 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4705384 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 205903685 حالة.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، اليوم، 28 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بـ«كورونا»، أمس الأحد، وجميعها في مقاطعة فوجيان الواقعة جنوب شرقي البلاد.

لجنة الصحة الصينية: تسجيل 21 حالة إصابة جديدة وافدة

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إنه تم تسجيل 21 حالة جديدة وافدة، منها 9 حالات في يوننان، و4 حالات في شنجهاي، وحالتان في كل من تشجيانج و قوانجشي و سيتشوان، وحالة واحدة في كل من فوجيان وشاندونج.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى تسجيل حالتين جديدتين مشتبه في إصابتهما بالمرض، بينما لم تُسجل أي حالات وفاة جديدة متعلقة بـ«كورونا».

كوريا الجنوبية تسجل 5 حالات وفاة جراء الإصابة بـ«كورونا»

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «وكالة مكافحة الأمراض»، اليوم، تسجيل 1605 إصابة جديدة بالفيروس، و5 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 287539 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2409 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع إجمالي وفيات المملكة المتحدة إلى 135203 حالة

وسجلت المملكة المتحدة، أمس الأحد، 29612 إصابة جديدة بـ«كورونا» و56 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 7429746 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 135203 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

حصيلة إصابات «كورونا» في اليونان تصل إلى 630784 حالة

وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية في البلاد، أمس الأحد، 1305 إصابات جديدة بـ«كورونا» و33 وفاة، وقالت «منظمة الصحة العامة»، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 630784 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 7091 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» في المكسيك إلى 3569677 حالة

وفي المكسيك، سجلت وزارة الصحة، أمس الأحد، 4983 إصابة جديدة بـ«كورونا» و200 وفاة، وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3569677 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 271503 حالة.