صحة مطروح تدشن قافلة طبية بقرية «غوط الموز» في سيدي براني

تنظم مديرية الصحة بمطروح قافلة طبية بقرية غوط الوز ببراني، والجاري تنفيذها على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،وتحت إشراف الدكتور محمد علي المتولي وكيل وزارة الصحة بمطروح، ضمن خطة القوافل الطبية المجانية المتنقلة لتقديم الخدمات الصحية والطبية بمراكز ومدن المحافظة الثمانية.

توقيع الكشف الطبي على 328 مواطنا بشماس في براني

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، في تصريح صحفي، اليوم، إن إن المديرية انتهت من القافلة المتنقلة بقرية شماس بمركز ومدينة سيدي براني، ووقعت الكشف الطبي على أكثر من 328 مريضا في إطار حرص القيادة السياسية على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة في الأماكن النائية والمحرومة، من خلال القافلة الطبية العلاجية الشاملة، والتي استمرت لمدة يومين، وجرى إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية.

وأشار إلى أن القافلة ضمت العديد من التخصصات الطبية هي «الأطفال، النساء والتوليد، والباطنة، الجراحة العامة، والأشعة، والأنف والأذن، والأسنان، وتنظيم أسرة»، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 328 مريضا من أهالي القرية، وصرف العلاج اللازم لهم، وجرى تحويل عدة حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

ندوات توعوية حول الفيروسات والأورام لأهالي سيدي براني

ونظم الأطباء ندوات توعية لأهالي غوط الوز حول الأمراض الفيروسية، منها فيروس كورونا، و الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها، تحت إشراف الدكتور حجازي أحمد منسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في خدمة المرضى والمواطنين من أهالي محافظة مطروح.