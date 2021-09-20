صرف 3.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 671 شابا بأسيوط

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 671 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 6 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2703 شباب، فضلا عن إصدار 1110 شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة.

وأوضح حازم علي حسن، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أغسطس الماضي، عن قيام المديرية بصرف منحا للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا، بمبلغ 3 ملايين و658 ألفاً و704 جنيهات، لـ3750 عاملاً من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 42 عاملا جديداً وإصدار كارنيهات لهم.

التفتيش على 190 منشأة

كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 190 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 65 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1457 منشأة، وأسفر عن تحرير 93 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث 53 شكوى وتم تسويتها بالكامل، وعقد 6 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، تابعت المديرية التفتيش على 190 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.