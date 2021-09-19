القوى العاملة تسلم قيمة بوليصتي تأمين لعاملين أصيبا بعجز جزئي في العمل

وجّه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بصرف قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي، لعاملين أُصيبا بعجز جزئي أثناء عملهما.

وزير القوى العاملة يسلّم العاملين شيكات بقيمة تعويض الإصابة المستحق من شركة مصر للتأمين

وسلّم وزير القوى العاملة، بحسب بيان عنه، شيكات بقيمة تعويض الإصابة المستحق من شركة مصر للتأمين، للوثيقة التي تحمّلت حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة، تكاليف إصدارها.

وتسلم الشيك الأول العامل: هاني محمد خضر، من محافظة بني سويف، ويعمل بمحافظة القليوبية، وأُصيب بحادث في أثناء العمل أدى إلى عجز جزئي بسبب كسر بالفخذ، حيث يعمل بأعمال صب الخرسانات وتنفيذ خط الطرد بمواسير الحديد، في 12 أغسطس 2021، وهو متزوج ولديه 4 بنات وولد ويبلغ من العمر 40 عاما، ويسكن في شقة إيجار مؤقت بمبلغ 650 جنيها وليس لديه أي مصدر دخل.

أما الشيك الثاني فتسلمه العامل: محمد أمين السيد متولي، من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وأُصيب وهو يعمل كهربائي في ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بحادث في أثناء العمل أدى إلى عجز جزئي بالعين اليمنى نتج عنه نزيف بالشبكية، وذلك في 27 مارس 2021، وهو متزوج ولديه بنتين.

الوزير يشدد على أهمية ثقافة السلام والصحة المهنية تجنبا للحوادث

وشدد الوزير على أهمية ثقافة السلامة والصحة المهنية، وارتداء مهمات الوقاية، لتجنب مثل تلك الحوادث التي تعرض العامل لإصابات بالغة.

كما وجّه الوزير رسالة للعمالة غير المنتظمة في مختلف أنحاء الجمهورية، قائلا إنّ الدولة المصرية وقيادتها السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجميع أجهزتها وإداراتها، هي التي توجه بتقديم الدعم لكل فئات المجتمع ومنها العمالة المصرية بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، هدفها مصلحة المواطن بالتعاون بين الجهاز الإداري للدولة في مختلف القطاعات، لتحقيق حياة كريمة لهم.

وأوضح الوزير أنّ الفكرة الرئيسية التي بلورت حولها الوزارة وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة والصيادين، هي حماية هؤلاء من المخاطر التي يواجهونها في محيط عملهم، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم في حالات الإصابة أو العجز أو الوفاة، وصولا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب اجتماعيا وصحيا وشمولهم في مظلة الحماية التأمينية للدولة.

وزير القوى العاملة يدعو العمالة غير المنتظمة لدفع القسط السنوي للوثيقة للاستفادة منها حال التعرض للإصابة

ودعا سعفان، العمالة غير المنتظمة إلى دفع القسط السنوي للوثيقة حين يحل موعد سداده، مشيرا إلى أنّه مبلغ زهيد تصل قيمته إلى 60 جنيها سنويا، حتى يمكن الاستفادة من الوثيقة حال حدوث إصابة أو وفاة للمؤمن عليه.

وكلف وزير القوى العاملة، رضا العربي، مساعد المستشار المالي للوزير، بمتابعة حالتي المصابين مع مديرتي القوى العاملة بالشرقية وبني سويف، لتلبية أي مطالب واحتياجات لهم، من حيث العلاج وأي مساعدة أخرى قد يحتاجها أى منهما، فضلا عن توجيههما لاستخراج شهادة التأهيل 5%، لتوفير فرص عمل مناسبة طبقا لحالة كل منهما، والتواصل مع وزارة التضامن لتحديد ما إذا كان يمكنهما الانضمام لمبادرة «تكافل وكرامة».