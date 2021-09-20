إتمام الصلح في نزاع بين أفراد عائلتين بدائرة مركز شرطة قنا
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الوطن
01:33 م | الإثنين 20 سبتمبر 2021
جلسة صلح
في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية؛ فقد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية قرية أبنود بدائرة مركز شرطة قنا.
وبالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر.