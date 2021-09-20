إتمام الصلح في نزاع بين أفراد عائلتين بدائرة مركز شرطة قنا

في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية؛ فقد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية قرية أبنود بدائرة مركز شرطة قنا.

وبالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر.