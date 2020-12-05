جهود "الدخلية خلال شهر.. أبرزها ضبط 8003 قضية تهرب ضريبى

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد.. وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" .. فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى ، أسفرت جهودها خلال شهر .. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال الحد من إنتشار فيروس "كورونا"

ضبط (34854) قضية تموينية متنوعة .

ضبط (2749) مقهى مخالف.

غلق (12825) محل مخالف لقرار الغلق.

فى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط (عدد 130602 سائق نقل جماعى).

فى مجال الأمن العام

إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بنطاق محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد) ، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (1736متهم) .. وبحوزتهم (92 قطعة سلاح نارى – 314 طلقة مختلفة الأعيرة - 46 قطعة سلاح أبيض).

(111) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

كما تم تنفيذ (18644) حكم قضائى متنوع ، وضبط (10) متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم، (2820) قضية متنوعة.

ضبط وفحص (9632) عنصر إجرامى.

فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت الجهود عن مصرع (6) عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات ، وضبط عدد (99) عنصر إجرامى آخرين بنطاق مديريات أمن (القاهرة- الجيزة- الإسكندرية – الدقهلية – الغربية – المنوفية – دمياط - الإسماعيلية- الشرقية - السويس- المنيا – أسيوط – قنا - أسوان) .. بإجمالى مضبوطات (105) قطعة سلاح نارى (رشاش جرينوف – 2 رشاش - 63 بندقية آلية – 18 بندقية خرطوش - 4 مسدس – 17 فرد محلى الصنع) ، (كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 مسدس صوت – 2 سلاح أبيض) ، وكذا ضبط (252,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش وعدد 5 طربة لذات المخدر - 150جرام لمخدر الهيروين – 2 كيلو جرام لمخدر الشابو - 500 جرام لمخدر الأفيون - 114قرص مخدر - 20 كيلو جرام لمخدر البانجو – 100 جرام لمخدر الهيدرو).

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية

ضبـط ( عدد 4129 قطعة سلاح نارى ) غير مرخصة بحوزة (3497) متهم.. وذلك على النحو التالى: (2 جرينوف – 4 رشاش – 375 بندقية آلية – 641 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"– 282 مسدس– 2825 فرد محلى – 10131 طلقة مختلفة الأعيرة- وعدد 3 شريط جرينوف ، نظارة ميدان ، تليسكوب).

ضبط (6) ورش لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص".

ضبط (5906) قطعة "سلاح أبيض".

ضبط (60) تشكيل عصابى ، ضموا (170) متهم، إرتكبوا (249) حادث.

ضبط (667) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (رشاش – 6 بنادق آلية – 17بندقية "غير مششخنة" – 4 مسدس – 178فرد محلى – 489 سلاح أبيض).

فى مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ (2063769) حكم قضائى متنوع.. وذلك على النحو التالى:

(8541) حكم جناية من بينها (9 أحكام بالإعدام – 480 حكم بالسجن المؤبد).

(616892) حكم حبس جزئى.

(123196) حكم حبس مستأنف.

(1024996) حكم غرامة.

(290144) حكم مخالفة.

فى مجال مكافحة المخدرات

تم ضبط (6236) قضية مواد مخدرة ، ضبط خلالها (6653) متهم.. وبحوزتهم الآتى:

كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (722,755 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (602,349 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (97,170 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (3,743 كيلو جرام).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت (33 جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (60,777 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (12,644 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (28,949 كيلو جرام).

كمية من البودر المخدر وزنت (14,454 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (6,860 كيلو جرام).

كمية من مخدر فرجينيا وزنت (150 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,072 كيلو جرام).

كمية من مخدر ماريجوانا بلغت (50 جرام).

كمية من مخدر الكيتامين بلغت (1,910كيلو جرام)

كمية من زهرة الخشخاش بلغت (2 كيلو جرام).

عدد (275168) قرص مخدر.

فى مجال ضبط القضايا النوعية

إعادة (15) سيارة مُبلغ بسرقتها.

ضبط (452) قضية أحداث.

ضبط (1035) قضية مصنفات فنية.

ضبط (25835) قضية مرافق عامة.

ضبط (692070) مخالفة مرورية متنوعة.

كشف غموض (226) حادث (خطف – قتل – سرقة بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (404) متهم.

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط (31) قضية بإجمالى (38) متهم .. بمضبوطات وزنت نحو (4 طن و 65 كيلو جرام).

فى مجال الأمن الإقتصادى

فى مجال القضايا التموينية:

ضبط (38915 قضية تموينية متنوعة).. جاء أبرزها على النحو التالى:

· ضبط (720) قضية إسطوانات غاز.. بمضبوطات بلغت (20156 إسطوانة).. تقدر قيمة الغاز المدعم 2721060جنيه).

· ضبط (91) قضية مواد بترولية.. بمضبوطات بلغت (3110813 لتر).

·ضبط (373) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (320,063 طن – 79180 قطعة – 4528 عبوة) سلع غذائية وتموينية متنوعة.

· ضبط (70) قضية إستيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت (25,446 طن – 1094عبوة – 16685 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.

فى مجال قضايا التيار الكهربائى:

- ضبط (336878) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (253122992 جنيه) .

فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة:

- ضبط (8003) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها الآتى: (709) قضية ضرائب عامة ، كشف (1130) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، (600) قضية فى مجال الجمارك ، (53) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (1879) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، (905) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، كما تم ضبط (35) قضية فى مجالات "الإتجار بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال - تهريب جمركى" ، (11) قضية فى مجال "إختلاس المال العام والإستيلاء عليه - تربح - إضرار" ، (17) قضية "إحتيال مصرفى - إستغلال نفوذ حقيقى - غسل أموال - كسب غير مشروع".. بقيمة بلغت (22115624343جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.