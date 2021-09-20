الرعاية الصحية: جنوب سيناء الأعلى في إجراء الفحص الطبي الشامل للمواطنين

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن محافظة جنوب سيناء تعد من أعلى محافظات المرحلة الأولى في إجراء الفحص الطبي الشامل لقاطنيها من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مشيرًا إلى أن محافظة جنوب سيناء بلغ عدد المفحوصين طبيًا بها 52.4 ألف مواطن، وذلك بواقع 56% من إجمالي المسجلين بالمنظومة بجنوب سيناء، حتى الآن.

السبكي: تسجيل المواطنين بالمحافظة تخطى الـ90%

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن محافظة جنوب سيناء هي الأعلى أيضًا في نسبة في تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، على مستوى محافظات المرحلة الأولى الست للمنظومة الجديدة، وذلك بنسبة تسجيل تخطت الـ90% من إجمالي المواطنين بالمحافظة، بواقع 94.3 ألف مواطن تم تسجيلهم بالمحافظة، منذ بدء تسجيل المواطنين بمحافظات «بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، أسوان، جنوب سيناء، السويس» في يوليو 2019، وحتى الآن.

التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء العام المقبل

ولفت رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أنه من المقرر أن يتم التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة من خلال 22 مركزًا ووحدة صحية، يجري تجهيزهم على أعلى مستوى ووفقًا لخدمات الجيلين الثاني والثالث، التي تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بعد، بالإضافة إلى 8 مستشفيات منتشرة في أرجاء المحافظة، وذلك لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة على الوجه الأكمل، وذلك نظرًا للطبيعة الجغرافية للمحافظة وكونها من المحافظات مترامية الأطراف.

ودعا السبكي المواطنين في المحافظات الست «بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، أسوان، السويس» الإسراع في التسجيل ضمن منظومة التأمين الصحي الجديدة، وذلك للقيام بالفحص الطبي الشامل والانتفاع بخدمات المنظومة، مؤكدًا على أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تضمن للمواطنين تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع أفراد الأسرة.