سيارة MC20 الإيطالية تفوز بجائزة التصميم للعام 2021

كشفت مازيراتي، الشركة الإيطالية الرائدة في تصنيع السيارات الفاخرة، عن فوز سيارتها MC20 بجائزة تصميم المنتج للعام ضمن مسابقة جائزة تصميم المنتجات الأوروبية 2021، وتكريم سيارة مازيراتي الرياضية الخارقة والجديدة بجائزة الفائز بأفضل تصميم عن فئات وسائل النقل والسيارات والشاحنات والمنازل المتنقلة؛ وبجائزة الفائز عن فئتي وسائل النقل وتصميم وسائل النقل الأخرى.

تفاصيل.. مسابقة جائزة التصميم المنتجات الأوروبية

وانطلقت مسابقة جائزة تصميم المنتجات الأوروبية بهدف تكريم جهود مصممي المنتجات الموهوبين في مختلف أنحاء العالم، حيث تقوم لجنة تحكيم المسابقة بتقييم آلاف مشاريع التصميم العالمية لاختيار أكثر المنتجات ابتكارا وتميزا من الناحيتين الجمالية والوظيفية.

وقال كلاوس بوسي، رئيس قسم التصميم لدى مازيراتي: «تمثل هدفنا أثناء عملنا في تطوير سيارة تترك لنا بصمةً في المستقبل بوصفها أول نماذج إبداعات مازيراتي الجديدة، ويسعدني أن أرى سيارة MC20 تثبت نجاحنا في تحقيق هذه الغاية، ونفخر بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة، التي تحتفي بجهود أفراد فريقنا الاستثنائي والتزامهم وكفاءتهم في إنجاز هذا المشروع الفريد».

وتُجسد مازيراتي MC20، التي تولى مركز مازيراتي ستايل في تورينو مهمة تصميمها، مزيجا من الأناقة وقوة الأداء الرياضي، ما يجعلها تُحفةً فنيةً تمهّد الطريق لمرحلة جديدة من الإبداع في مازيراتي.

كما تم تزويد السيارة ذات الطابع المبتكر بأبواب تفتح إلى الأعلى بنمط الفراشة، لتجمع بين السمات الجمالية والمزايا العملية، حيث تتيح هذه الأبواب الدخول إلى المقصورة والخروج منها بسهولة تامة.

وتعكس السيارة الرياضية الخارقة من مازيراتي المفهوم الحقيقي للسرعة بفضل أسلوب العلامة الفريد في هندسة تصميم الهيكل، الذي يرسم الملامح الجمالية لسيارات العلامة المستقبلية، وبفضل التركيز الفائق على أداء السيارة، تتمتع MC20 بخصائص ديناميكية هوائية استثنائية وخطوط إنسيابية تمتزج مع التصاميم الجريئة لتؤكد على تفردها الكامل في عالم السيارات.

تصميم سيارة MC20 يتسم بالطابع الرياضي

وبالإضافة إلى مظهرها المُذهل، تتمتع السيارة بطابع رياضي لا يُضاهى مع محرك Nettuno الجديد المزود بست أسطوانات بقوة 630 حصان، لمنح السيارة القدرة على التسارع من وضعية السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.88 ثانية فقط، بسرعة قصوى تزيد عن 326 كيلومتر في الساعة، وعززت مازيراتي هذه الميزات بفضل اعتمادها على تقنية حجرة الاحتراق الأولية المستوحاة من سيارات الفورمولا 1 أثناء ابتكار هذا المحرك الخارق وتصميمه وتطويره.

وتُعد مازيراتي MC20 سيارةً إيطاليةً بالكامل، لا سيما وأنّها طُورت في مختبر مازيراتي للابتكار وتم تصنيعها في مصنع مودينا التاريخي.