مأساة طالب انتحر من أعلى عمارة في أكتوبر: «نفسيته تعبانة»

كان منطويًا لا يتحدث مع أحد من أصدقائه، حتى وصل به الأمر إلى عدم التجاوب مع أفراد أسرته بسبب ما يعانيه من ظروف نفسية سيئة دفعته لـ«الانتحار» فخرج من منزله في عقار بالحي المتميز في أكتوبر، وصعد إلى أعلى العقار وألقى بنفسه من أعلى العمارة فسقط على الأرض فاقدًا للوعي، ليلفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولات إسعافه، بعد أن أسرعت أسرته في نقله إلى المستشفى.

مشاكل نفسية

أفادت تحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأن الطالب المنتحر في العقد الثاني من عمره وكان يعاني من مشاكل نفسية فانتحر من أعلى منزل أسرته.

ونفت أسرة الطالب، حدوث أي شبهة جنائية في الوفاة، مؤكدة أن نجلهم كان يعاني من أزمة نفسية سيئة منذ عدة أشهر، وحاولوا تهدئته ومساعدته في الخروج من أزمته، لكنهم فوجئوا بمصرعه بهذه الطريقة.

شاب يقفز من أعلى منزله

وأوضحت التحريات، أن الطالب انتحر عن طريق القفز من أعلى عقار في الحي المتميز وأنه يسكن مع أسرته في شقة بهذا العقار.

واستمع فريق من المباحث لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أنهم فوجئوا بارتطام جثمان الشاب على الأرض فأسرعوا نحوه فوجدوا الدماء تسيل منه على الأرض، بسبب قوة الارتطام.

تشريح جثمان الطالب المنتحر

قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي؛ لتشريح جثمان الشاب لبيان أسباب وفاته، كما صرحت بالدفن.