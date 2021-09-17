النيابة تباشر التحقيقات في واقعة انتحار فتاة سيتي ستارز

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة انتحار فتاة في مول سيتي ستارز بمدينة نصر، والتي لاقت ردود فعل واسعة.

كانت النيابة تلقت بلاغًا بانتحار فتاة بإلقاء نفسها من الطابق السادس بالمجمع التجاري «سيتي ستارز» بمدينة نصر، حيث توفيت بعد نقلها إلى المستشفى، وتزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداولٍ واسعٍ على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصور تضمن قفز الفتاة من الطابق المذكور ومحاولة أحد الأشخاص منعها عن ذلك، فبادرت النيابة المختصة بالتحقيق في الواقعة.

الفتاة أفصحت لصديقتها عن رغبتها في الانتحار بسبب مشكلات عائلية

وعاينت النيابة جثمان المتوفاة، وتبيَّنت ما بها من إصابات، وانتقلت لمعاينة مسرح الواقعة فاطلعت على ما صورته كاميرات المراقبة وسألت عددا من شهود الواقعة وذوي المتوفاة؛ فتوصلت إلى سابق مُعاناتها من ضغوط نفسية لخلافات عائلية، وإفصاحها لصديقتها يوم الواقعة عن رغبتها في الانتحار، إذ انتهزت فرصة خلت فيها إلى نفسها فقفزت من الطابق السادس بالمول.

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية لجثمان المتوفاة بيانًا لما بها من إصابات وتحديد سبب وفاتها ومدى تصور حدوث الواقعة على النحو الذي انتهت إليه التحقيقات، وعما إذا كان بها أي شُبهة جنائية، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق.

النيابة تطالب ببحث أسباب انتحار الشباب والعمل على إنهائها

وبمناسبة تلك الواقعة وما رصدته النيابة العامة من تداول مقطع تصويرها وتباين الآراء حول سبب إقدام المتوفاة على الانتحار وتشكيك البعض في ذلك، أكدت النيابة أن الخوض في تلك الأمور من شأنه المساس بحرمات الحياة الخاصة التي لا صلة لها بالواقعة الجنائية، ومن ثم فإنه من غير الجائز تناول مادة الحديث عنها بين عموم الناس، ما قد يشكل جريمة يُعاقَب عليها قانونًا.

كما أهابت النيابة العامة بالجميع الامتناع عن تداول تصوير الواقعة مُراعاةً لحقوق ذوي المتوفاة المكلومين ومشاعرهم، وناشدت ببحث أسباب انتحار الشباب والسعي حثيثًا لتبديدها، وتنشئة جيل واعٍ متنبه، مُصان من أن يُجنَى عليه فيقع في ذلك الفخ.