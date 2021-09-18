بعد انتحار فتاة سيتي ستارز.. الأزهر: مهما تراكمت الشدائد أبشر بفرج الله

تراكم الهموم والأحزان، قد يدفع العديد من الأشخاص لليأس من رحمة الله، وبالتالي التفكير في الانتحار أو إيذاء النفس، وهو ما حذر منه الأزهر الشريف، في منشور عبر صفحته الرسمية.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

الأزهر: إذا تملكك اليأس أبشر بفرج الله

وقال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

ويأتي هذا بعد واقعة انتحار فتاة سيتي ستارز، بسبب تراكم الهموم عليها، ما دفعها للتفكير في الانتحار، وفق رواية صديقتها، التي أكدت أنها كانت معها قبل الواقعة، وأخبرتها خلال الجلسة الأخيرة معها، برغبتها في الانتحار، بسبب تضييق والدها عليها، حيث كانت حزينة ويائسة، وفق ما كشفته صديقتها.

الأمن يفحص فيديوهات فتاة سيتي تارز: سقوط أم انتحار

وعلى الفور، فحصت أجهزة الأمن، الصور ومقاطع فيديو، وبدأت التحقيقات في الواقعة، من أجل الوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد ما إن كانت انتحرت أم سقطت نتيجة اختلال توازنها.

ووفقا للتحريات، فإن حادث انتحار فتاة المول، جاء بسبب وجود خلافات ومشكلات أسرية، إذ كانت تعاني من أزمة نفسية دفعتها للخروج من منزل أسرتها، قبل واقعة وفاتها بقرابة 6 ساعات، وتوجهت بمفردها إلى مول سيتي ستارز، وظلت تتنقل بين الطوابق، حتى وصلت إلى الطابق السادس، ووقفت بجانب السور الزجاجي، وراقبت العمال ورواد المول أمام المطاعم، وأسرعت بإلقاء نفسها، فسقطت فاقدة للوعي وماتت بعد دقائق من سقوطها.