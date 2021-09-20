ليلى طاهر: سعيدة بدعم الرئيس للفنانين.. وقرار اعتزالي لا رجعة فيه

تواصل الدولة جهودها لدعم الفن والفنانين، وذلك بعد القرارات الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه الرعاية للفنانين، وذلك من أجل تحسن معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية التي تضم كافة الفئات الإبداعية والفنية، وتفعيل الحماية التأمينية والاجتماعية لهم ضد المخاطر الصحية المتنوعة.

وعبرت الفنانة ليلى طاهر عن سعادتها في حديثها لـ«الوطن»، بتوجيه جهود الدولة لدعم الفنانين، معلنة أن ذلك لا يؤثر في قرار اعتزالها.

ليلى طاهر: «سعيدة بدعم الرئيس للفنانين»

وعبرت الفنانة ليلى طاهر عن سعادتها بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للفنانين، قائلة: «سعيدة جداً بهذا الدعم، بالرغم أنه ليس بجديد على سيادة الرئيس، لأنه دائما يفكر في كل فئات الشعب، ولا ينسى أحد أبداً»، متابعة: «وقوف الدولة بجانب الفنانين بمثابة إحساس لكل مواطن بالأمان في بلده، وأنها تحبه وتهتم به».

ليلى طاهر: «جهود الدولة ليس لها علاقة بقرار اعتزالي»

وأضافت الفنانة ليلى طاهر لـ«الوطن»، عن قرار اعتزالها للفن، وابتعادها عن الأضواء، قائلة: «جهود الدولة لدعم الفنانين، ليست لها علاقة بقرار اعتزالي، أنا أخذت هذا القرار ولا رجعة به»، مشيرة إلى حبها للفن: «أنا بحب الفن في كل الأحوال، ولكن مشواري انتهى إلى هنا، وأديت واجبي على أكمل وجه».

وأشارت الفنانة ليلى طاهر في حديثها عن تاريخها الفني، قائلة: «قدمت تاريخ جيد، ملئ بالأعمال الجيدة والمتنوعة، وبحب جمهوري جدا، ولكن لا أريد اقحام نفسي ولا جمهوري في عمل جديد»، لافتة: «أن قرارها في اعتزال الفن قرار نهائي».

نقابة المهن الفنية تتقدم بالشكر للرئيس السيسي

وكانت أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بيانا لتوجيه الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على قراره، أمس، بضم الفنانين لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة.

وجاء بالبيان: «نشكر الرئيس على شموله الفنانين بالتوجيه نحو تفعيل برامج الحماية التأمينية والاجتماعية لهم، ضد المخاطر المتنوعة، مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، وخاصة العاملين بالقطاع الفني، الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة، ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، لتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم».