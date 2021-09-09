سميحة أيوب عن اعتزال ليلى طاهر: هي حرة.. أكيد مفيش أدوار تجذبها

فوجئت سيدة المسرح العربي سميحة أيوب بقرار الفنانة ليلى طاهر، باعتزال الفن بشكلٍ نهائي، قائلة: «معرفش.. أول مرة أسمع.. ليه كده؟».

وقالت سميحة أيوب، لـ«الوطن»: «هي حرة.. كل واحد حر ياخد القرار اللي هيريحه.. وأكيد هي بعدت عشان مفيش أدوار جيدة تجذبها للمُشاركة، خاصة بعد مسيرة فنية طويلة مليئة بالنجاحات».

جاء ذلك على هامش تكريم الفنانة سميحة أيوب، في مهرجان همسة للآداب والفنون في دورته التاسعة، مساء أمس، عن دورها في مسلسل «الطاووس»، للمخرج رؤوف عبد العزيز، والذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي.

ليلى طاهر بعد اعتزالها: محدش كلمني من الوسط الفني

يذكر أنّ الفنانة ليلى طاهر قالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن تواصل الوسط الفني معها بعد إعلان اعتزالها، إنه لم يتصل بها أحد من داخل الوسط، لكن الاهتمام جاء من الإعلام والجمهور، مؤكدة: «مبسوطة بالشباب اللي بيحب الجيل القديم والكبار من أهل الفن، ويحبوا أعمالنا لغاية النهاردة ده شيء يسعدني جدًا، وحب الناس وصلني فعلًا».

تفاصيل تكريم الفنانين في مهرجان همسة

يذكر أنّ الحفل شهد تكريم كل من المطرب الكبير محمد ثروت وحصوله على جائزة الريادة الغنائية، جائزة أفضل ممثلة للفنانة نيرمين الفقي عن مسلسلي «ضل راجل» و«النمر»، الفنانة أنوشكا عن دورها في «نجيب زاهي زركش»، وجائزة أفضل ممثل مساعد للفنان محمد محمود عن دوره في «نجيب زاهي زركش»، أفضل ممثلة مساعدة للفنانة هبة عبد الغني عن دورها في «الطاووس»، وجائزة أفضل مؤلف للكاتب عبد الرحيم كمال عن «القاهرة كابول»، والفنان احمد شاكر عبد اللطيف عن مسلسل «الاختيار»، افضل ممثلة شابة للفنانة رنا رئيس عن دورها في «ضل راجل»، وأفضل ممثل شاب للفنان محمد إبراهيم يسرى عن مسلسل «ضل راجل»، وجوائز الريادة ذهبت إلى أحمد بدير عن «بين السما والأرض»، عارفة عبد الرسول عن مسلسل «ملحمة موسى»، أحمد حلاوة عن مسلسل «النمر»، وكذلك الفنانة هند عاكف عن مجمل أعمالها.