أشرف زكي لـ«الوطن»: قرارات السيسي بشأن الفنانين تاج على رؤوسنا

أبدى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، سعادة بالغة إزاء توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة منظومة دعم وحماية الفنانين، مؤكدا أن الرئيس داعم دائم للفن والفنانين وأنه يوجه دائما برعاية الفنانين ويشملهم برعايته من أجل توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، حرصا منه على حماية وتعزيز دور القوى الناعمة لمصر.

أشرف زكي يشكر الرئيس على دعمه للفن والفنانين

وقال أشرف زكي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بمثابة الداعم الأول للفن والقوى الناعمة في مصر، إذ وصف قراراته بأنها تاج وفخر على رأس كل فناني مصر، وأنهم مدينين له بكل الحب والاحترام، على مثل هذه القرارات، التي تصب في صالح فناني مصر.

بيان نقابة المهن التمثيلية لشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، أصدرت بيانا لتوجيه الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على قراره، اليوم، إذ جاء نصه: «يتقدم نقيب المهن التمثيلية ومجلس الإدارة وجموع فناني مصر، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، علي رعايته الدائمة وحرصه على الشعب المصري وخاصة الفنانين»

وأضاف البيان: «نشكر الرئيس على شموله الفنانين بالتوجيه نحو تفعيل برامج الحماية التأمينية والاجتماعية لهم، ضد المخاطر المتنوعة، مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، وخاصة العاملين بالقطاع الفني، الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة، ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، لتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، وذلك حرصا منه على حماية وتعزيز دور القوى الناعمة لمصر، فنيا وإبداعيا وثقافيا.. تحيا مصر».

السيسي يوجه بحصر وتسجيل الفنانين ببرامج الحماية التأمينية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه اليوم، بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم، بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة، مثل الشيخوخة والعجز وغيرها.

وذلك خلال اجتماعه الأخير، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.