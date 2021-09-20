استمرار اقتحام الأقصى وشرطة الاحتلال توفر حراسة مشددة للمستوطنين

في مسلسل مستمر للانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون خلال تدنيسهم للمسجد الأقصى، أقدم اليوم عدد من المستوطنين على اقتحام باحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، حيث أدى المستوطنون صلوات تلمودية ونفذوا جولات استفزازية، بالإضافة إلى التقاط الصور في الساحات الخارجية للأقصى.

اقتحام الأقصى والتضييق على المقدسيين

ويذكر أنّه في الفترة الأخيرة كثّف المستوطنون من اقتحامهم للمسجد الأقصى، تزامن ذلك في الوقت الذي شرعت فيه قوات الاحتلال بالتضييق على سكّان مدينة القدس وإغلاق عدد من الطرق بحجة تأمين الاحتفالات بالأعياد اليهودية، ويقتحم المستوطنون باحات الأقصى بشكل متكرر من جهة باب المغاربة، ويتعمدون إقامة الشعائر اليهودية بغرض استفزاز مشاعر المسلمين.

مفتي القدس يحذر من المساس بالمسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، قد حذر في وقت سابق من الدعوات التي أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم والمنظمات المتطرفة ضد المقدسات الفلسطينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، بهدف المساس بهما.

الناطق باسم الرئاسة يحذر إسرائيل من العودة للتصعيد والتوتر

وتتعمد الشرطة الإسرائيلية قمع الفلسطينيين الذين تواجدوا في المسجد الأقصى، فيما يقوم جنود قوات الاحتلال بتوفير الحماية لجموع المستوطنين الذين يقومون باقتحام ساحات المسجد، وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد نقلت في وقت سابق تحذير الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية «نبيل أبو ردينة» للحكومة الإسرائيلية من مغبة العودة إلى مربع التصعيد والتوتر، وذلك من خلال عودة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى واستمرار حصار حي الشيخ جراح، وسياسة الاعتقالات المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

ويذكر أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قد صعدّت من اعتداءاتها عقب فرار 6 أسرى من سجن جلبوع شديد الحراسة قبل أن تتمكن من إعادة اعتقالهم جميعا واقتيادهم إلى المحاكمة.