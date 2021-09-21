حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 21-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج السرطان أنّه دائمًا ما يهتم بأن يخوض علاقة آمنة بعيدًا عن الكذب والخيانة، نظرًا لاتصافه بإخلاصه الشديد تجاه شريك حياته.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في وضع معاكس، فلا تدع الظنون تعطلك وتعيق حركتك.. ثق بنفسك وحاول التكيف مع المستجدات.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

إذا كنت متزوجا عليك أن تعتني بشريك حياتك ولا تغامر بأقوال غير مدروسة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.