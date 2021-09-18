حظك اليوم برج السرطان السبت 18-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يميل مولود برج السرطان إلي الانطوائية والانعزال، فهو يفضل البقاء في عالمه الخاص، بدون التعامل مع البشر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر في منزل المدخرات يجعلك أكثر تنظيما واعتناء بإدارة أعمالك وما تملك من مال.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

تستطيع أن تخطط بدقة.. كما أن تفاؤلك وقدرتك على الإقناع هما أدواتك اليوم للتأثير في الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.