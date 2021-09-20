حظك اليوم الإثنين 20-9-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

ترتبط الأبراج الفلكية والظواهر السماوية بالنشاط البشري، وفقا لعلم التنجيم، وفي ضوء الخدمات اليومية المستمرة التي تقدمها «الوطن»، لمتابعيها، نستعرض توقعات الأبراج حظك اليوم وتوقعات الأبراج لكل برج على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 20-9-2021 على الصعيد المهني

الفلك ينصحك اليوم أن تحترس ولا تعلن خططك وتجنب الفخر بإنجازاتك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 20-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تتحرك بحذر وتهتم بصحتك وبتنظيم جهودك، ولتكن متعقلا وراجع أفكارك على المستوى العاطفي.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان حسين فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 20-9-2021 على الصعيد المهني

قد تناقش اليوم عملا جديدا أو فكرة مختلفة ومميزة وتحقق مكسبا.

حظك اليوم برج الثور 20-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزلك الحادي عشر يجعل اليوم مناسبا لتوطيد علاقتك بالأحباب والأصدقاء والاحتفال معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلاده 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 20-9-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في وضع معاكس.. كن واقعيا ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك وراجع موقفك ومواقف الآخرين إذا أردت أن تصل للحقيقة.

حظك اليوم برج الجوزاء 20-9-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تنافر القمر مع الشمس يطالبك أن تتجنب الحوارات الشائكة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الممثل الأمريكي مورجان فريمان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 20-9-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الحظ يعدك بتغيير إيجابي في محيطك ويمنحك قدرة على التخطيط الجيد.

حظك اليوم برج السرطان 20-9-2021 على الصعيد العاطفي

تتمتع اليوم بذهن صافي وقد يحمل لك الفلك الآمال والتطورات الإيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 20-9-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل المدخرات وعليك ألا تغامر وأن تخطط جيدا لخطواتك واعتن بحساباتك لتنمية مدخراتك.

حظك اليوم برج الأسد 20-9-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم قاوم التشوش واهدأ لتسيطر على الأمور!

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان خالد عجاج، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 20-9-2021 على الصعيد المهني

من المهم اليوم أن تتصرف بحكمة، وأن تتحكم في انفعالاتك إذا استفزك البعض.

حظك اليوم برج العذراء 20-9-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا.. القمر المكتمل في مواجهة برجك مما يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا مع شريك حياتك.. حاول أن تهدأ وأن تصبر للغد.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان الراحل عامر منيب ، ويوافق تاريخ ميلاد 2 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 20-9-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الصحة وعليك اليوم أن تنظم جهودك وتعتني بصحتك ولا تستنزفها وتذكر أن للطاقة حدود.

حظك اليوم برج الميزان 20-9-2021 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بعدم إعلان أخبارك ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 20-9-2021 على الصعيد المهني

يدعمك الفلك واليوم مناسب لتحديد أهدافك وتحديد وجهتك المستقبلية، فقط لا تعلن أفكارك وخططك.

حظك اليوم برج العقرب 20-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزل الحب يدعمك، وعليك أن تستفيد من إيجابيات اليوم.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس 20-9-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في مربع برجك ويسلط الضوء على المشاكل والخلافات ويدفعك ذلك للاهتمام بمسائل عالقة وعليك أن تحذر التسرع.

حظك اليوم برج القوس 20-9-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. لا شيء يرضيك، انتبه كي لا تفقد من يحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلاد ها 13 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 20-9-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمنزل العلاقات يعمل لصالحك ويمدك بصفاء الذهن وهدوء الأعصاب ويمنحك فرص متعددة وتدير العقول بلباقتك.

حظك اليوم برج الجدي 20-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تمدك بالشجاعة للقيام بخطوة جريئة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 20-9-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمنزلك الثاني وعليك اليوم أن تهتم بتنظيم أفكارك ونفقاتك إذا أردت أن تجتاز الأزمات.

حظك اليوم برج الدلو 20-9-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بعدم التسرع في أقوالك وقراراتك، وابتعد عن جميع أنواع المواجهات والمناقشات وانتبه من الغضب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 20-9-2021 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في برجك يجعلك متحفزا وعليك بالصبر.

حظك اليوم برج الحوت 20-9-2021 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تتحكم في العصبية والانفعال مع شريك الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.