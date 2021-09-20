ضبط مصنع لتعبئة الزيوت المغشوشة يقلد العلامات التجارية بطنطا

ضبطت مديرية تموين الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة، مصنع دون ترخيص لإنتاج وتعبئة زيوت وشحوم السيارات المغشوشة والمقلدة مستخدما خامات وزيوتًا سابقة الاستخدام ومجهولة المصدر وإعادة تدويرها وإدخالها في عملية التصنيع وتعبئة منتج نهائي داخل عبوات مدون عليها أسماء لكبري العلامات التجارية، بهدف اعادة طرحها في الأسواق وتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

مصنع غير مرخص بإحدى قرى مركز طنطا

وقال المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن معلومات وردت للمديرية أفادت بوجود مصنع غير مرخص بإحدى قرى مركز طنطا، يقوم بغش زيوت السيارات ووضع علامات تجارية وهمية مقلدا علامات شركات كبرى.

وأوضح أنه على الفور أصدر تعليماته بتشكيل حملة أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة شحم السيارات والآلات الزراعية والمعدات دون تراخيص وتم التحفظ على منتجات أولية مواد خام تستخدم في صناعة شحم السيارات ومنتجات نهائية بكمية قدرها 10 أطنان عبارة عن زيوت هوالك سيارات ومعدات بغرض تصنيع الشحم المستخدم في السيارات .

تم التحفظ على المضبوطات من الزيوت والشحوم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم تجاه المصنع والمضبوطات.