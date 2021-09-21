تعرف على استخدامات قش الأرز في إنتاج الأعلاف

بدأ موسم حصاد الأرز في محافظات الوجه البحري ومن المنتظر أن يخلف كميات كبيرة من القش الذي يتم حرقه في بعض الأحيان من قبل المزارعين، إلا أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة، شدد على أهمية استخدام قش الأرز فى تغذية الحيوانات كبديل لتبن القمح والفول والبرسيم وبنفس المقررات الغذائية، موضحاً كيفية استغلاله في التقرير التالي.

الطريقة الأولى بخلط قش الأرز على الشعير

- يقطع قش الأرز بعد حصاده مباشرة بطول 3 سم، لتسهيل عملية هضمه وتعبئته أو كبسه وتخزينه لحين استخدامه في علائق الحيوان.

- خلط قش الأرزالمقطع مع البرسيم وخاصة فى الحشة الأولى بنسبة 15% ويقدم للحيوان.

- وضع حبوب محصول الشعير على قش الأرز ويرش بالماء فيحدث إنبات لحبوب نبات الشعير وعندما يصل طول بادرات الشعير إلى حوالى 20 سم تقريبا يتم تغذية الحيوانات عليها.

فوائد قش الأرز المخلوط بالشعير للحيوانات

- زيادة إنتاجية حيوانات اللبن.

- زيادة إنتاجية عجول التسمين وكذلك الأغنام والماعز.

- تقليل الاعتماد على الأعلاف المصنعة بحوالى 60%.

- إضافة سائل لزج مثل العسل الأسود غنى بالطاقة والعناصر المعدنية يضاف على الأعلاف الخشنة للحيوان ويتكون من المولاس كمصدر للطاقة وجزء بسيط من اليوريا كمصدر للبروتين.

خلط قش الأرز باليوريا

- يمكن إضافة محلول اليوريا على القش وهي تناسب الكميات القليلة من قش الأرز .

- يتم إذابة 4 كجم يوريا فى 50 لتر ماء ويرش على 100 كجم من قش الأرز المقطع.

- يوضع قش الأرز فى طبقات وتقوم برشه.

- تغطى طبقات قش الأرز بالبلاستيك جيداً وبعد مرور من 2 إلى 3 أسابيع ويرفع الغطاء ونغذى الحيوانات عليه تدريجيا.

فوائد قش الأرز المخلوط باليوريا

- تحسين القيمة الغذائية لقش الأرز عن طريق زيادة البروتين وسهولة الهضم وفتح الشهية.

- زيادة فى إنتاج اللبن وزيادة فى معدلات النمو.

الطريقة الثالثة عن طريق خلط قش الارز بالأمونيا

- تستخدم مع كميات كبيرة من قش الأرز (من 5 – 10 طن).

- يتم رص القش المقطع المكبوس فى كومات طول الكومة من 10 – 20 متر وعرضها 2 متر.

- يتم تكويم القش بكميات ارتفاعها 1.5 متر وتغطى الكومة بالبلاستيك جيدا لمنع تسرب الغاز. 3% أمونيا من الوزن الكلى.

- تترك مدة أسبوعين صيفا وثلاثة أسابيع شتاءً بعدها يرفع الغطاء للتهوية وطرد الغاز ويتم تغذية الحيوانات عليه تدريجيا.

فوائد قش الأرز المخلوط باليوريا

- انخفاض نسبة الألياف فى قش الأرز.

- سهولة الهضم وزيادة الكمية المأكولة.

- زيادة فى إنتاج اللبن وزيادة فى معدلات النمو فى حيوانات التسمين.

- تقليل تكاليف التغذية وزيادة الإنتاج.