رئيس «الإرشاد الزراعي» يشدد على الاستعداد لموسم جمع قش الأرز

اجتمع الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، ومديري عموم الإرشاد الزراعي بمحافظات الدلتا، وذلك بمديرية الزراعة بمحافظة الغربية، بحضور الدكتور خالد أبوشادي، مدير مديرية الزراعة بالغربية، والدكتور حمدي جامع، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.

وقال الدكتور علاء عزوز، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات وتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف دور الإرشاد الزراعي في المحافظات المختلفة، لتوعية المزارعين وتوصيل التوصيات الفنية لهم، والمعلومات الإرشادية، وتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم.

وأشار «عزوز» إلى أنه سيتم عقد لقاءات دورية مستمرة بمحافظات الوجهين القبلي والبحري، لمتابعة تنفيذ التكليفات، وتحديد المهام بصفة مستمرة، والوقوف على أية مشكلات أو عوائق في هذا الشأن.

تحديث منظومة الري

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات على رأسها تحديث منظومة الري، وأهمية زيادة توعية المزارعين بالمحافظات المختلفة للتحول إلى نظم الري الحديث، حيث تم استعراض الفوائد التي تعود على المزارعين بزيادة إنتاجيتهم، وتوفير الوقت والمجهود، وتوفير مياه الري المستخدمة في الزراعة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، مما يساهم في زيادة دخول المزارعين.

وأشار «عزوز» إلى ضرورة متابعة المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتقديم كافة سبل الدعم لها، وسرعة تسليم المواقع التي تم تحديدها للمبادرة إلى الجهات المنفذة، ومتابعة أعمال التنفيذ والإنشاء أولا بأول.

الاستعداد لجمع قش الأرز

كما شدد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، على سرعة الاستعداد للموسم الجديد لجمع وتدوير قش الأرز، نظرا لما له من فوائد اقتصادية وبيئية، مشيرا إلى أهمية تكثيف حملات التوعية بالتغيرات المناخية ومواجهة تأثيراتها السلبية على الزراعة والإنتاج النباتي والحيواني، وأهمية التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين، للحد من الآثار السلبية لهذه التغيرات.

وتابع، أن هناك اهتمام من القيادة السياسية بالمشروع الذي تنفذه وزارة الزراعة والخاص بمراكز تجميع الألبان، والدعم الذي تقدمه الدولة للمزارعين والمربين والعاملين في هذا المجال، لافتا إلى أهمية توعية المربين بهذا الشأن، لضمان حصول المواطن على كوب لبن صحي ومفيد.

المراكز الإرشادية في المحافظات

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أهمية الاستفادة المثلى من المراكز الإرشادية بالقرى والمحافظات المختلفة، وتحقيق دورها الذي تم إنشاءها من أجله، لتقديم كافة سبل الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، مع ضرورة الاستغلال الأمثل للمراكز الإرشادية غير المستغلة بعد حصرها، تمهيدا للاستفادة منها، لافتا إلى أهمية التوسع أيضا في الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإرشاد الزراعي، ووسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة، لتوصيل التوصيات الفنية الحديثة والمستمرة للمزارعين، بشكل سريع، وذلك فضلا عن وسائل الإرشاد الزراعي، من حملات إرشادية وحقول حقلية، وأيام الحقل، وأيام الحصاد، والمدارس الحقلية، والمرور الدوري والمستمر على المزارعين في الحقول.

كما اشتملت الموضوعات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، التوسع في نشر الممارسات الزراعية الحديثة، واستخدام الميكنة الزراعية، والتوسع في خدمات الدعم الإرشادي والفني للمزارعين، والتوعية بالمشروعات الزراعية الكبرى، والمبادرات التي تدعمها الدولة والتي تعود بالنفع على المزارعين، وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة.