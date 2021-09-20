«آلام المفاصل» ضمن 7 علامات على نقص الماء في جسمك

يوصي أطباء التغذية بكثرة شرب المياه، خلال الفترة الراهنة التي ترتفع فيها درجات الحرارة، حتى لا يتعرض الجسم لأضرار عديدة يصعب تشخيصها، إذ يرى الدكتور هاني جبران استشاري التغذية، أن شرب كمية مناسبة من الماء بشكل يومي له عوامل كثيرة على جسم الانسان، وإهمال ذلك يؤدي إلى أمراض لا يعرف تشخيصها، إلا من خلال إجراء فحوصات عديدة.

ويقول «جبران» في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن هناك علامات تدل على نقص المياه في جسم الإنسان، وتعتبر إنذارا للشخص للانتباه إلى أضرار إهماله للمياه، وتأتي هذه العلامات إشارة له، وهي:

أعراض نقص المياه في جسم الإنسان

1- سوء التنفس وجفاف البشرة,

2- الخمول وعدم التركيز والصداع والدوار.

3- رغبة شديدة للجوع وصعوبة في الهضم.

4- آلام وتقلصات في العضلات والمفاصل.

5- قلة التبول وتغير لون البول إلى الاصفرار.

6- قلة التعرق وجفاف الجلد.

7- الإمساك ومشاكل الهضم.

تأثير قلة شرب المياه على وظائف الدماغ

وأوضح «جبران» أن الماء يشكل حوالي 80% من تكوين الغضاريف في المفاصل، لذا يؤدي عدم شرب الماء على المدى البعيد إلى التقليل من قدرة المفاصل على تحمل كتلة الجسم والمعاناة من آلام فيها، والتأثير على وظائف الدماغ، إذ يعتبر الماء مهما لبنية الدماغ والحبل الشوكي والأنسجة الدقيقة، كما أن له دورا في إنتاج الناقلات العصبية والهرمونات في الجهاز العصبي، لذا يؤدي عدم أخذ كمية كافية من الماء إلى انخفاض القدرة على التفكير بطريقة سليمة ومنطقية.