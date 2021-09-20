أعضاء «قضايا الدولة» الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أدى المندوبون المساعدون، الذين تم تعيينهم بهيئة قضايا الدولة، بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الاثنين.

جاء ذلك بحضور المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة، ولفيف من قيادات الهيئة والوزارة في احتفالية أقيمت بديوان عام وزارة العدل.

نصائح وزير العدل للأعضاء الجدد

ورحب وزير العدل في كلمته برئيس الهيئة وهنأ أعضاءها الجدد، ودعاهم إلى أن يجعلوا من العلم طريقًا والدراسة وسيلة لزيادة المعرفة والوعي بمصلحة الوطن.

ووجه الوزير الأعضاء الجدد، إلى الحرص على توطيد علاقات الاحترام والتقدير المتبادل فيما بينهم وبين رؤسائهم في الهيئة، وفي كافة الجهات والهيئات القضائية، ليلتف الجميع على هدف واحد هو تكوين حائط قانوني منيع لصد العدوان على المال العام ورعاية مصالح الشعب المصري.