وزير العدل يشارك بالمؤتمر الدولي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة بالعراق

توجه صباح اليوم الثلاثاء، المستشار عمر مروان، وزير العدل، على رأس وفد رفيع المستوى، إلى دولة العراق، بناء على دعوة من وزير العدل العراقي للمشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، والذي يعقد في العاصمة العراقية بغداد على مدار يومي 15 و16 سبتمبر الجاري.

ويعقد المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة تحت رعاية رئيس الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي، تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 1229 في 26 نوفمبر 2020 الصادر في الدورة 36.

ويشارك في المؤتمر عدد كبير من وزراء العدل العرب، والدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، بجانب الوفد المصري الذي يترأسه وزير العدل ومساعديه لشئون التشريع والكسب غير المشروع.

التعاون العربي في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة

ومن المقرر أن يترأس المستشار عمر مروان، وزير العدل، حلقة نقاشية بعنوان التعاون العربي وجهود الجامعة العربية في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة.

ويستهدف المؤتمر الدولي محاكاة تجارب الدول في مكافحة ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المهربة وجهود جامعة الدول العربية في هذا المجال، وكذلك الاستفادة بهذه التجارب على الصعيد العربي والدولي.

ويستعرض المؤتمر أوراق علمية حول كيفية التعاون العربي والدولي في مجال استرداد الأموال المنهوبة والأطر التشريعية لمكافحة الفساد.