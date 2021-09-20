نقيب عمال النظافة يطالب المواطنين بالابلاغ عن «المتسولين»

أكد المهندس أمين حسن، النقيب العام للعاملين بالنظافة، أنّ تصريحات اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، بشأن حصول عامل النظافة في مصر، على راتب يصل إلى نحو 3000 جنيه شهريا، وأنه ليس في حاجة إلى التسول أو طلب المساعدة المادية من المواطنين في الشوارع، صحيحة 100%.

راتب عامل النظافة

وقال أمين حسن، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ عامل النظافة ليس متسولًا، مضيفًا أنّه مع توفير منظومة التأمين الطبي والاجتماعي لعمال النظافة، بكل تأكيد سيساهم ذلك في اختفاء ظاهرة تسول عمال النظافة بشكل تدريجي، لافتا إلى أن لجوء عمال النظافة إلى هذا التصرف، أمر طبيعي، فيوجد بكل مهنة أشخاص ملتزمين وآخرين متجاوزين لقواعد وأخلاقيات المهنة.

رواتب عمال النظافة في الشركات الخاصة

وأكد نقيب العاملين بالنظافة، أنّ رواتب عمال النظافة في الهيئة تصل لـ 3000 جنيه، فيما يتراوح راتب عامل القمامة بالشركات الخاصة، بين 2200 إلى 2400 جنيه شهريا، مشيرا إلى اتفاقية التعاون الجاري العمل عليها، بين وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة القوى العاملة، ووزارة البيئة لتسجيل العمال بمنظومة الصحة، وجرى بالفعل تسجيل حتى الآن، 4000 عامل في المرحلة الأولى.

الإبلاغ عن المتسولين من عمال النظافة

وطالب أمين حسن، نقيب العاملين بالنظافة، المواطنين بضرورة الإبلاغ على عمال النظافة المتسولين لأن هذا التصرف يسئ لسمعة عمال النظافة جميعا، موضحا أنه في حال الإبلاغ، سوف يتوجه المسئول بالمحافظة التابعة لمكان الشكوى، بالتوجه مباشرة وتنفيذ الإجراءات الأزمة ضد العامل، وذلك من خلال الأحياء ووزارة الداخلية، هم من لهم الضبطية القضائية الممثلة في محافظة القاهرة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.